С понедельника гривна к доллару укрепилась: курс иностранных валют по НБУ

В то время, как за неделю обвалился курс продажи и покупки доллара наличкой, а евро подорожал,

НБУ установил как курс гривны к доллару, так и к 36 другим иностранным валютам.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

3 июня 4 июня 5 июня 6 июня 7-9 июня 10 июня 26,8547 26,9548 27,2069 26,9301 26,7951 26,5957

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 10 июня:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс 036 AUD 100 австралийский доллар 1853,7907 944 AZN 100 азербайджанский манат 1564,4542 933 BYN 10 белорусский рубль 127,1002 975 BGN 100 болгарский лев 1532,9459 410 KRW 1000 вона 22,4374 344 HKD 100 гонконгский доллар 339,1710 208 DKK 100 датская крона 401,4643 840 USD 100 доллар США 2659,5721 978 EUR 100 Евро 2998,1356 818 EGP 100 египетский фунт 159,2644 392 JPY 1000 иена 245,2062 985 PLN 100 злотый 701,9094 356 INR 1 000 индийская рупия 382,7472 364 IRR 1 000 иранский риал 0,6332 124 CAD 100 канадский доллар 1990,6617 191 HRK 100 куна 404,1921 484 MXN 100 мексиканский песо 134,7446 498 MDL 100 молдавский лей 146,8014 376 ILS 100 новый израильский шекель 738,7118 554 NZD 100 новозеландский доллар 1761,9509 578 NOK 100 норвежская крона 306,0478 710 ZAR 100 ренд 176,6925 643 RUB 10 российский рубль 4,0892 946 RON 100 румынский лей 634,9830 360 IDR 10000 рупия 18,6663 682 SAR 100 саудовский риял 709,2192 702 SGD 100 сингапурский доллар 1945,9568 960 XDR 100 СПЗ 3679,2863 398 KZT 100 тенге 6,9379 949 TRY 100 турецкая лира 455,2148 348 HUF 1000 форинт 93,2459 826 GBP 100 фунт стерлингов 3381,0382 203 CZK 100 чешская крона 116,9228 752 SEK 100 шведская крона 281,3513 756 CHF 100 швейцарский франк 2679,0596 156 CNY 100 юань женьминьби 384,9044

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке укрепилась еще на 14 копеек.