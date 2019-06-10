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10 июня 2019, понедельник, 05:59 11
Финансы 2019-06-10T05:59:02+03:00
Українські Новини
С понедельника гривна к доллару укрепилась: курс иностранных валют по НБУ

С понедельника гривна к доллару укрепилась: курс иностранных валют по НБУ

Валюта.
Валюта.

В то время, как за неделю обвалился курс продажи и покупки доллара наличкой, а евро подорожал, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс иностранных валют на понедельник, 10 июня, сообщают Українські Новини.

НБУ установил как курс гривны к доллару, так и к 36 другим иностранным валютам.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

3 июня 4 июня 5 июня 6 июня 7-9 июня 10 июня
26,8547 26,9548 27,2069 26,9301 26,7951 26,5957

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 10 июня:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс
036 AUD 100 австралийский доллар 1853,7907
944 AZN 100 азербайджанский манат 1564,4542
933 BYN 10 белорусский рубль 127,1002
975 BGN 100 болгарский лев 1532,9459
410 KRW 1000 вона 22,4374
344 HKD 100 гонконгский доллар 339,1710
208 DKK 100 датская крона 401,4643
840 USD 100 доллар США 2659,5721
978 EUR 100 Евро 2998,1356
818 EGP 100 египетский фунт 159,2644
392 JPY 1000 иена 245,2062
985 PLN 100 злотый 701,9094
356 INR 1 000 индийская рупия 382,7472
364 IRR 1 000 иранский риал 0,6332
124 CAD 100 канадский доллар 1990,6617
191 HRK 100 куна 404,1921
484 MXN 100 мексиканский песо 134,7446
498 MDL 100 молдавский лей 146,8014
376 ILS 100 новый израильский шекель 738,7118
554 NZD 100 новозеландский доллар 1761,9509
578 NOK 100 норвежская крона 306,0478
710 ZAR 100 ренд 176,6925
643 RUB 10 российский рубль 4,0892
946 RON 100 румынский лей 634,9830
360 IDR 10000 рупия 18,6663
682 SAR 100 саудовский риял 709,2192
702 SGD 100 сингапурский доллар 1945,9568
960 XDR 100 СПЗ 3679,2863
398 KZT 100 тенге 6,9379
949 TRY 100 турецкая лира 455,2148
348 HUF 1000 форинт 93,2459
826 GBP 100 фунт стерлингов 3381,0382
203 CZK 100 чешская крона 116,9228
752 SEK 100 шведская крона 281,3513
756 CHF 100 швейцарский франк 2679,0596
156 CNY 100 юань женьминьби 384,9044

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке укрепилась еще на 14 копеек.

Тем временем Всемирный банк сообщил, что рост экономики в Украине замедлился, а НБУ от покупки перешел к продаже валюты на межбанке.

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