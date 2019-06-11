НБУ продовжує серйозно зміцнювати гривню: курс іноземних валют 11 червня

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 червня, на 19,94 коп. до 26,5957 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3339,7289 100 доларів США 2637,5022 100 швейцарських франків 2661,2868 1000 ієн 242,7628 10 російських рублів 4,0707 100 євро 2980,6412

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозом ICU до кінця року, курс гривні може обвалитися, а зростання ВВП сповільнитися.

Також у НБУ вважають, що ризики для макроекономічної стабільності України зберігаються.

Крім того, в НБУ заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.

Тим часом російський рубль у київських обмінниках подорожчав, а з понеділка гривня зміцнилася до долара.