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11 червня 2019, вівторок, 06:15 23
Фінанси 2019-06-11T09:45:02+03:00
Українські Новини
НБУ продовжує серйозно зміцнювати гривню: курс іноземних валют 11 червня

НБУ продовжує серйозно зміцнювати гривню: курс іноземних валют 11 червня

Гроші.
Гроші.

Після того, як гривня в обмінниках Києва подорожчала, Національний банк знову підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 червня, на 22,07 коп. до 26,3750 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 червня, на 19,94 коп. до 26,5957 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3339,7289
100 доларів США 2637,5022
100 швейцарських франків 2661,2868
1000 ієн 242,7628
10 російських рублів 4,0707
100 євро 2980,6412

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозом ICU до кінця року, курс гривні може обвалитися, а зростання ВВП сповільнитися.

Також у НБУ вважають, що ризики для макроекономічної стабільності України зберігаються.

Крім того, в НБУ заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.

Тим часом російський рубль у київських обмінниках подорожчав, а з понеділка гривня зміцнилася до долара.

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