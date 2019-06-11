НБУ продовжує серйозно зміцнювати гривню: курс іноземних валют 11 червня

Після того, як гривня в обмінниках Києва подорожчала, Національний банк знову підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 червня, на 22,07 коп. до 26,3750 UAH\/USD.\r\nПро це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 червня, на 19,94 коп. до 26,5957 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3339,7289\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2637,5022\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2661,2868\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n242,7628\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,0707\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2980,6412\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозом ICU до кінця року, курс гривні може обвалитися, а зростання ВВП сповільнитися.\r\nТакож у НБУ вважають, що ризики для макроекономічної стабільності України зберігаються.\r\nКрім того, в НБУ заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.\r\nТим часом російський рубль у київських обмінниках подорожчав, а з понеділка гривня зміцнилася до долара.