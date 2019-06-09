700 людей евакуювали через "мінування" під Херсоном

Після того, як Харковом прокотилася хвиля неправдивих мінувань, співробітники Національної поліції евакуювали близько 700 осіб через повідомлення про мінування 5 об'єктів у Генічеську Херсонської області.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник управління Нацполіціі в Херсонській області.\r\nНевідомий анонімно повідомив про замінування автостанції, супермаркету "АТБ", магазину "Ольвія", готелю "Орхідея" та кафе "Експрес".\r\nВибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявлено.\r\nРоботу об'єктів відновлено.\r\nВідкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше поліція евакуювала близько 3 тис. осіб через повідомлення про мінування 15 об'єктів в Одесі. Раніше у Харкові евакуювали людей з 19 торгових центрів.\r\nТакож у Миколаєві "замінували" аеропорт, зоопарк, готель і костел.\r\nКрім того, на АЕС під Миколаєвом шукали вибухівку, співробітників не евакуювали.