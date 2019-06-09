700 людей евакуювали через "мінування" під Херсоном

Про це Українським Новинам повідомив представник управління Нацполіціі в Херсонській області.

Невідомий анонімно повідомив про замінування автостанції, супермаркету "АТБ", магазину "Ольвія", готелю "Орхідея" та кафе "Експрес".

Вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявлено.

Роботу об'єктів відновлено.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше поліція евакуювала близько 3 тис. осіб через повідомлення про мінування 15 об'єктів в Одесі. Раніше у Харкові евакуювали людей з 19 торгових центрів.

Також у Миколаєві "замінували" аеропорт, зоопарк, готель і костел.

Крім того, на АЕС під Миколаєвом шукали вибухівку, співробітників не евакуювали.