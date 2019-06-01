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01 июня 2019, суббота, 14:44 189
Силовые структуры 2019-06-01T14:45:03+03:00
Українські Новини
В Николаеве "заминировали" аэропорт, зоопарк, гостиницу и костел

В Николаеве "заминировали" аэропорт, зоопарк, гостиницу и костел

Сотрудники Национальной полиции в субботу начали расследовать ложное сообщение о минировании международного аэропорта "Николаев", зоопарка, гостиницы и костела в Николаеве.

Об этом Українським Новинам сообщило управление Нацполиции в Николаевской области.

Сообщается, что неизвестный анонимно сообщил о минировании объектов.

На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб.

Взрывоопасные или подозрительные предметы не обнаружены.

Работа объектов восстановлена.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, ранее на АЭС под Николаевом искали взрывчатку, сотрудников не эвакуировали.

Также по Харькову прокатилась волна ложных минирований. Ранее в Харьковеэвакуировали людей из 19 торговых центров.

Больше новостей о: Расследование Ложное минирование Нацполиция

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