В Николаеве "заминировали" аэропорт, зоопарк, гостиницу и костел

Сотрудники Национальной полиции в субботу начали расследовать ложное сообщение о минировании международного аэропорта "Николаев", зоопарка, гостиницы и костела в Николаеве.\r\nОб этом Українським Новинам сообщило управление Нацполиции в Николаевской области.\r\nСообщается, что неизвестный анонимно сообщил о минировании объектов.\r\nНа место происшествия прибыли специалисты экстренных служб.\r\nВзрывоопасные или подозрительные предметы не обнаружены.\r\nРабота объектов восстановлена.\r\nОткрыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее на АЭС под Николаевом искали взрывчатку, сотрудников не эвакуировали.\r\nТакже по Харькову прокатилась волна ложных минирований. Ранее в Харьковеэвакуировали людей из 19 торговых центров.