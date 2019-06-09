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09 червня 2019, неділя, 13:15 51
Верховна Рада і партії 2019-06-09T14:30:01+03:00
Українські Новини
Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамія і Янчук очолили список "Слуги народу"

Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамія і Янчук очолили список "Слуги народу"

З'їзд
З'їзд "Слуги народу". Фото: Країна

Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Ірина Венедиктова, Давид Арахамія і Галина Янченко очолили список політичної партії "Слуга народу", на позачергових виборах депутатів Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.

Відповідний список був оприлюднений на з'їзді партії "Слуга народу", передають Українські Новини.

Разумков - голова партії "Слуга народу", Стефанчук - представник Президента Володимира Зеленського в Раді, Венедиктова - експерт "Зе! Команди" з питань судової реформи, Арахамія - підприємець, волонтер, Янченко - експерт з антикорупційної політики.

Всього партія представила перших 100 членів з партійного списку.

Зі слів Зеленського, до списку увійшли експерти, вже відомі за роботою із "Зе! Командою", представники команди у всіх регіонах, а також люди, які пройшли інтернет-відбір.

"Ми визнаємо: нам не вистачало часу, аби повністю всіх перевірити. Можливо, комусь недоброчесному вдалося нас трошки обдурити. Але ми точно знаємо, що громадськість і чесна журналістика вкажуть нам на помилки і ми їх виправимо", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" отримала 3,5 тис. заявок від бажаючих балотуватися у Верховну Раду за мажоритарними округами.

"Голос" озвучив свою першу двадцятку на виборах в Раду, а Садовий презентував першу десятку списку "Самопомочи".

Порошенко, Парубій, Геращенко, Забродський і Федина очолили список "Європейської солідарності".

Тим часом, згідно з соцопитуваннями "Слуга народу" набирає майже 50% голосів на виборах Ради, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя".

А на з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годують шаурмою.

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