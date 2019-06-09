Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамія і Янчук очолили список "Слуги народу"

Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Ірина Венедиктова, Давид Арахамія і Галина Янченко очолили список політичної партії "Слуга народу", на позачергових виборах депутатів Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.\r\nВідповідний список був оприлюднений на з'їзді партії "Слуга народу", передають Українські Новини.\r\nРазумков - голова партії "Слуга народу", Стефанчук - представник Президента Володимира Зеленського в Раді, Венедиктова - експерт "Зе! Команди" з питань судової реформи, Арахамія - підприємець, волонтер, Янченко - експерт з антикорупційної політики.\r\nВсього партія представила перших 100 членів з партійного списку.\r\nЗі слів Зеленського, до списку увійшли експерти, вже відомі за роботою із "Зе! Командою", представники команди у всіх регіонах, а також люди, які пройшли інтернет-відбір.\r\n"Ми визнаємо: нам не вистачало часу, аби повністю всіх перевірити. Можливо, комусь недоброчесному вдалося нас трошки обдурити. Але ми точно знаємо, що громадськість і чесна журналістика вкажуть нам на помилки і ми їх виправимо", - сказав він.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" отримала 3,5 тис. заявок від бажаючих балотуватися у Верховну Раду за мажоритарними округами.\r\n"Голос" озвучив свою першу двадцятку на виборах в Раду, а Садовий презентував першу десятку списку "Самопомочи".\r\nПорошенко, Парубій, Геращенко, Забродський і Федина очолили список "Європейської солідарності".\r\nТим часом, згідно з соцопитуваннями "Слуга народу" набирає майже 50% голосів на виборах Ради, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя".\r\nА на з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годують шаурмою.