Порошенко, Парубий, Геращенко, Забродский и Федина возглавили список "Европейской солидарности"

Бывший Президент Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый заместитель председателя Рады Ирина Геращенко, бывший командующий сил Антитеррористической операции Михаил Забродский и певица и общественный деятель София Федина возглавили список "Европейской солидарности" на внеочередные выборы Верховной Рады.

Об этом Порошенко объявил на съезде, передают Українські Новини.

"В этой команде новички будут работать вместе с опытными политиками, которые сыграли далеко не последние роли в тех позитивных изменениях, которые произошли а стране в последние годы", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, ранее Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность".

Тем временем, "Голос" озвучил свою первую двадцатку на выборах в Раду, а Садовый презентовал первую десятку списка "Самопомочи".