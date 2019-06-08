Садовый презентовал первую десятку списка "Самопомочи"

Сегодня "Объединение "Самопомочи" утвердило первую пятерку и назвало своих кандидатов в 73-х мажоритарных округах на выборах в парламент 21 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Самопомочи".

Ее возглавил городской председатель Львова, лидер "взаимопомощи" Андрей Садовый, который намерен баллотироваться в Верховную Раду и бороться за должность премьер-министра.

Второй номер в списке "взаимопомощи" - депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая, которая известна в городе благодаря борьбе с незаконными застройками. Третье место в списке заняла Александра Дрик - одна из активисток антикоррупционного движения в Украине. Четвертая - известная харьковская волонтер и депутат облсовета Татьяна Бедняк. Замыкает пятерку вицеспикерка парламента Оксана Сыроед.

Номер 6 списку- ветеран АТО и предприниматель из Тернополя Виталий Фидрин, 7 - действующий нардеп, лидер фракции "Самопомощь" Олег Березюк, 8 - 53-летний предприниматель, основатель торговой марки "Моршинская" Николай Кмить, 9 - действующая депутат "взаимопомощи" Татьяна Острикова, 10 номер списка - вицепрезидентка Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

Также Андрей Садовый призвал лидеров партии Голос и Гражданская позиция совместно работать на "мажоритарке".

"Призываю Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко не бороться друг с другом. Поддержите наши кандидатуры, мы поддержим ваши на других округах", - заявил Андрей Садовый.

Напомним, 2,3% украинцев готовы были проголосовать за Садового на выборах Президента, по результатам опроса.