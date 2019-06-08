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08 июня 2019, суббота, 20:15 56
Верховная Рада и партии 2019-06-08T20:17:06+03:00
Українські Новини
"Голос" озвучил свою первую двадцатку на выборах в Раду

"Голос" озвучил свою первую двадцатку на выборах в Раду

Голос. Фото: @RomanKravets
Голос. Фото: @RomanKravets

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук обнародовал первую десятку списка партии для участия в досрочных парламентских выборах.

Как сообщает Украинская правда, часть списка Вакарчук озвучил на съезде партии, который проходит на Старокиевской горе в Киеве 8 июня.

Возглавил список сам Вакарчук, второй номер - Юлия Клименко, третий - Кира Рудык.

№4 в списке - Ярослав Железняк, 5 - Александра Устинова, 6 - Олег Макаров, 7 - Ярослав Юрчишин, 8 - Сергей Рахманин, 9 - Соломия Бобровская, 10 - Ольга Стефанишина.

Номер 11 в списке - юрист Александр Курдытык, №12 - экономист Владимир Цибаль, №13 - юрист Андрей Осыдчук, №14 - "киборг" Роман Костенко, №15 - Роман Лозинский, до недавнего времени возглавлял "Галицкую партию", №16 - Инна Совсун, №17 - Леся Василенок, №18 - Рустем Умеров, №19 - Алина Свидерская, №20 - Андрей Шарашкин.

"Нашей программы хватает не на одну каденцию. Мы приходим в политику всерьез и надолго. Мы будем создавать большое мощное движение", - заявил Вакарчук во время съезда.

Как сообщали Українськi Новини, Святослав Вакарчук заявил о намерении участвовать в выборах Рады с партией "Голос" и уже представил свою команду

Также Вакарчук исключает попадание действующих депутатов в список партии "Голос". 

По данным на май, рейтинг партии Вакарчука не дотягивает до 1%.

Тем временем, Садовый презентовал первую десятку списка "Самопомочи".

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