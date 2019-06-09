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09 июня 2019, воскресенье, 12:25 1482
Политика 2019-06-09T13:01:04+03:00
Українські Новини
На съезде "Слуги народа" гостей и журналистов кормят шаурмой

На съезде "Слуги народа" гостей и журналистов кормят шаурмой

Съезд
Съезд "Слуги народа"

В воскресенье, 9 июня, в Национальном ботсаду им. Гришко проходит съезд политической партии "Слуга народа".

Об этом сообщает корреспондент "Українських Новин" с места события.

На нем будет обнародован и утвержден список кандидатов от партии "Слуга народа" в общемандатном и одномандатным округах.

После окончания съезда состоится пресс-конференция представителей партии.

На съезде гостей угощают печеньем, кофе и шаурмой. 

Съезд Съезд "Слуги народа"

От служебного входа до места проведения съезда гостей и журналистов подвозят машины для гольфа.

Съезд "Слуги народа". Фото: Страна

Для посетителей ботсад открыт на вход через центральный вход, а к месту проведения съезда делегатам и гостям организовывают трансфер со служебного входа.

На съезде присутствует Зеленский, олимпийский борец Жан Беленюк, генеральный директор "1+1" Александр Ткаченко, представители "Зе!Команды".

Как сообщали Українські Новини, "Голос" озвучил свою первую двадцатку на выборах в Раду, а  Садовый презентовал первую десятку списка "Самопомочи".

Порошенко, Парубий, Геращенко, Забродский и Федина возглавили список "Европейской солидарности".

Тем временем, согласно соцопросам "Слуга народа" набирает почти 50% голосов на выборах Рады, на втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь"

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