На съезде "Слуги народа" гостей и журналистов кормят шаурмой

В воскресенье, 9 июня, в Национальном ботсаду им. Гришко проходит съезд политической партии "Слуга народа".

Об этом сообщает корреспондент "Українських Новин" с места события.

На нем будет обнародован и утвержден список кандидатов от партии "Слуга народа" в общемандатном и одномандатным округах.

После окончания съезда состоится пресс-конференция представителей партии.

На съезде гостей угощают печеньем, кофе и шаурмой.

Съезд "Слуги народа"

От служебного входа до места проведения съезда гостей и журналистов подвозят машины для гольфа.

Съезд "Слуги народа". Фото: Страна

Для посетителей ботсад открыт на вход через центральный вход, а к месту проведения съезда делегатам и гостям организовывают трансфер со служебного входа.

На съезде присутствует Зеленский, олимпийский борец Жан Беленюк, генеральный директор "1+1" Александр Ткаченко, представители "Зе!Команды".

Как сообщали Українські Новини, "Голос" озвучил свою первую двадцатку на выборах в Раду, а Садовый презентовал первую десятку списка "Самопомочи".

Порошенко, Парубий, Геращенко, Забродский и Федина возглавили список "Европейской солидарности".

Тем временем, согласно соцопросам "Слуга народа" набирает почти 50% голосов на выборах Рады, на втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь"