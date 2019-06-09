На съезде "Слуги народа" гостей и журналистов кормят шаурмой

В воскресенье, 9 июня, в Национальном ботсаду им. Гришко проходит съезд политической партии "Слуга народа".\r\nОб этом сообщает корреспондент "Українських Новин" с места события.\r\nНа нем будет обнародован и утвержден список кандидатов от партии "Слуга народа" в общемандатном и одномандатным округах.\r\nПосле окончания съезда состоится пресс-конференция представителей партии.\r\nНа съезде гостей угощают печеньем, кофе и шаурмой. \r\n\r\nСъезд "Слуги народа" \r\nОт служебного входа до места проведения съезда гостей и журналистов подвозят машины для гольфа.\r\nСъезд "Слуги народа". Фото: Страна \r\nДля посетителей ботсад открыт на вход через центральный вход, а к месту проведения съезда делегатам и гостям организовывают трансфер со служебного входа.\r\nНа съезде присутствует Зеленский, олимпийский борец Жан Беленюк, генеральный директор "1+1" Александр Ткаченко, представители "Зе!Команды".\r\nКак сообщали Українські Новини, "Голос" озвучил свою первую двадцатку на выборах в Раду, а Садовый презентовал первую десятку списка "Самопомочи".\r\nПорошенко, Парубий, Геращенко, Забродский и Федина возглавили список "Европейской солидарности".\r\nТем временем, согласно соцопросам "Слуга народа" набирает почти 50% голосов на выборах Рады, на втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь"