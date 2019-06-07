В Одесі евакуювали людей з 15 об'єктів

Після того, як СБУ заявила, що запобігла теракту у Запоріжжі, де терорист заклав вибухівку біля дитячого майданчика, співробітники Національної поліції евакуювали близько 3 тис. осіб через повідомлення про мінування 15 об'єктів в Одесі.\r\nПро це Українським Новинам повідомили в Управлінні Нацполіції в Одеській області.\r\nНевідомий анонімно повідомив про замінування кількох житлових будинків, медичних та торговельних закладів, а також міжнародного аеропорту "Одеса".\r\nНа місця подій спрямовані вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та рятувальники.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомий повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще понад 10 об'єктів у Львові.\r\nТакож на АЕС під Миколаєвом шукали вибухівку, співробітників не евакуювали.\r\nКрім того, Харковом прокотилася хвиля хибних замінувань. Раніше у Харкові евакуювали людей з 19 торгових центрів.