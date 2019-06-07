В Одесі евакуювали людей з 15 об'єктів

Після того, як СБУ заявила, що запобігла теракту у Запоріжжі, де терорист заклав вибухівку біля дитячого майданчика, співробітники Національної поліції евакуювали близько 3 тис. осіб через повідомлення про мінування 15 об'єктів в Одесі.

Про це Українським Новинам повідомили в Управлінні Нацполіції в Одеській області.

Невідомий анонімно повідомив про замінування кількох житлових будинків, медичних та торговельних закладів, а також міжнародного аеропорту "Одеса".

На місця подій спрямовані вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та рятувальники.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще понад 10 об'єктів у Львові.

Також на АЕС під Миколаєвом шукали вибухівку, співробітників не евакуювали.

Крім того, Харковом прокотилася хвиля хибних замінувань. Раніше у Харкові евакуювали людей з 19 торгових центрів.