СБУ заявляет, что предотвратила теракт в Запорожье - террорист заложил взрывчатку у детской площадки

Служба безопасности Украины предотвратила теракт в Запорожье.\r\nОб этом журналистам сказал начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров, передают Українськi Новини.\r\nПо его словам, преступник приехал из Донецка в Запорожье и заложил взрывчатку в мусорный бак около детской площадки.\r\nНачальник контрразведки сообщил, что спецслужба без ведома преступника деактивировала бомбу и в дальнейшем провела фиксацию действий террориста.\r\nОколо 4:00 в пятницу преступник выдвинулся из отеля в Запорожье к месту закладки взрывчатки для того, чтобы проверить, почему она не взорвалась.\r\n"Он не знал, что взрывчатка не сработает", - подчеркнул Петров.\r\nПравоохранители задержали подозреваемого.\r\nВзрывчатка состояла из 1,5 кг пластида, зона поражения от взрыва - до 10 метров.\r\nНа время разминирования взрывчатки были эвакуированы жители близлежащих домов.\r\nСледственные действия продолжаются.\r\nКак сообщали Українськi Новини, военная прокуратура заявляет, что задержанные в Киеве российские диверсанты планировали теракты в странах Прибалтики.\r\nРанее в Харькове предотвратили заказанный Россией теракт.