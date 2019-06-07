СБУ заявляет, что предотвратила теракт в Запорожье - террорист заложил взрывчатку у детской площадки

Служба безопасности Украины предотвратила теракт в Запорожье.

Об этом журналистам сказал начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров, передают Українськi Новини.

По его словам, преступник приехал из Донецка в Запорожье и заложил взрывчатку в мусорный бак около детской площадки.

Начальник контрразведки сообщил, что спецслужба без ведома преступника деактивировала бомбу и в дальнейшем провела фиксацию действий террориста.

Около 4:00 в пятницу преступник выдвинулся из отеля в Запорожье к месту закладки взрывчатки для того, чтобы проверить, почему она не взорвалась.

"Он не знал, что взрывчатка не сработает", - подчеркнул Петров.

Правоохранители задержали подозреваемого.

Взрывчатка состояла из 1,5 кг пластида, зона поражения от взрыва - до 10 метров.

На время разминирования взрывчатки были эвакуированы жители близлежащих домов.

Следственные действия продолжаются.

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