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29 мая 2019, среда, 18:20 214
Происшествия 2019-05-29T18:21:25+03:00
Українські Новини
Неизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще более 10 объектов во Львове

Неизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще более 10 объектов во Львове

Неизвестный 29 мая во второй половине дня сообщил о минировании международного аэропорта "Львов", главного железнодорожного вокзала и еще более 10 объектов во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По его словам, сообщение о минировании поступило в полицию.

Среди прочего аноним сообщил о минировании медицинских учреждений, гостиниц и торговых центров.

На место события прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

29 мая во Львов с первым визитом прибыл Президент Владимир Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, неизвестный 24 мая сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще 11 объектов во Львове.

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