Захист оскаржив арешт Аллерова із заставою майже 5 млн

Захист колишнього командуючого Національною гвардією Юрія Аллерова оскаржив рішення Солом'янського районного суду Києва, який взяв його під варту і встановив заставу в розмірі 4,8 млн гривень.\r\nПро це Українським Новинам повідомив його адвокат Ігор Мороз.\r\n"Скаргу подали", - сказав він.\r\nЗ його слів, захист не задоволений рішенням суду ні в частині арешту, ні в частині розміру застави.\r\nВін повідомив, що скаргу подано до Київського апеляційного суду.\r\nАдвокат повідомив, що дату розгляду скарги ще не визначено.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, Аллеров вийшов з-під варти після внесення за нього застави 4,8 млн гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НАБУ затримала екс-командувача Нацгвардією Аллерова і керівника "Укрбуду". Раніше Порошенко звільнив командувача Нацгвардією Аллерова і відразу призначив йому заміну.\r\nНАБУ повідомило про підозру Аллерову.\r\nРаніше САП вирішила не оскаржувати арешт Аллерова. Аллеров вийшов з СІЗО після внесення за нього застави 4,8 млн гривень.\r\nТим часом стало відомо, що вилучило НАБУ у ході обшуків у Нацгвардії і "Укрбуді".