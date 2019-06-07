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07 червня 2019, пʼятниця, 17:17 6
Судова влада 2019-06-07T17:22:42+03:00
Українські Новини
Захист оскаржив арешт Аллерова із заставою майже 5 млн

Захист оскаржив арешт Аллерова із заставою майже 5 млн

Юрій Аллеров. Фото: Вікіпедія
Юрій Аллеров. Фото: Вікіпедія

Захист колишнього командуючого Національною гвардією Юрія Аллерова оскаржив рішення Солом'янського районного суду Києва, який взяв його під варту і встановив заставу в розмірі 4,8 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Ігор Мороз.

"Скаргу подали", - сказав він.

З його слів, захист не задоволений рішенням суду ні в частині арешту, ні в частині розміру застави.

Він повідомив, що скаргу подано до Київського апеляційного суду.

Адвокат повідомив, що дату розгляду скарги ще не визначено.

Як повідомляли Українськi Новини, Аллеров вийшов з-під варти після внесення за нього застави 4,8 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ затримала екс-командувача Нацгвардією Аллерова і керівника "Укрбуду". Раніше Порошенко звільнив командувача Нацгвардією Аллерова і відразу призначив йому заміну.

НАБУ повідомило про підозру Аллерову.

Раніше САП вирішила не оскаржувати арешт Аллерова. Аллеров вийшов з СІЗО після внесення за нього застави 4,8 млн гривень.

Тим часом стало відомо, що вилучило НАБУ у ході обшуків у Нацгвардії і "Укрбуді".

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