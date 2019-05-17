Суд арестовал Аллерова с залогом 4,8 млн гривен

Соломенский районный суд Киева взял под стражу бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова и установил залог 4,8 млн гривен.\r\nТакое решение суд объявил в пятницу, передают Українськi Новини.\r\nСуд частично удовлетворил ходатайство следствия.\r\nСрок ареста Аллерова истекает 12 июля.\r\nВ случае внесения залога, Аллеров обязан сдать паспорт для выезда за границу и выполнить ряд других обязанностей.\r\nКак сообщали Українськi Новини, стало известно, что изъяло НАБУ в ходе обысков в Нацгвардии и "Укрбуде".\r\nРанее НАБУ сообщило о подозрении Аллерову.\r\nТакже НАБУ задержало экс-командующего Нацгвардией Аллерова и руководителя "Укрбуда".