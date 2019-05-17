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17 мая 2019, пятница, 12:36 519
Судебная власть 2019-05-17T12:36:48+03:00
Українські Новини
Суд арестовал Аллерова с залогом 4,8 млн гривен

Суд арестовал Аллерова с залогом 4,8 млн гривен

Юрий Аллеров. Фото: Википедия
Юрий Аллеров. Фото: Википедия

Соломенский районный суд Киева взял под стражу бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова и установил залог 4,8 млн гривен.

Такое решение суд объявил в пятницу, передают Українськi Новини.

Суд частично удовлетворил ходатайство следствия.

Срок ареста Аллерова истекает 12 июля.

В случае внесения залога, Аллеров обязан сдать паспорт для выезда за границу и выполнить ряд других обязанностей.

Как сообщали Українськi Новини, стало известно, что изъяло НАБУ в ходе обысков в Нацгвардии и "Укрбуде".

Ранее НАБУ сообщило о подозрении Аллерову.

Также НАБУ задержало экс-командующего Нацгвардией Аллерова и руководителя "Укрбуда".

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