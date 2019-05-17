Суд арестовал Аллерова с залогом 4,8 млн гривен

Соломенский районный суд Киева взял под стражу бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова и установил залог 4,8 млн гривен.

Такое решение суд объявил в пятницу, передают Українськi Новини.

Суд частично удовлетворил ходатайство следствия.

Срок ареста Аллерова истекает 12 июля.

В случае внесения залога, Аллеров обязан сдать паспорт для выезда за границу и выполнить ряд других обязанностей.

Как сообщали Українськi Новини, стало известно, что изъяло НАБУ в ходе обысков в Нацгвардии и "Укрбуде".

Ранее НАБУ сообщило о подозрении Аллерову.

Также НАБУ задержало экс-командующего Нацгвардией Аллерова и руководителя "Укрбуда".