САП решила не обжаловать арест экс-командующего Нацгвардией Аллерова

Специализированная антикоррупционная прократура (САП) решила не подавать апелляционную жалобу на решение суда, который частично удовлетворил ее ходатайство, взяв под стражу бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова и установив залог 4,8 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель ведомства.

"По Аллерову определились - не будем подавать апелляцию", - сказал он.

По его словам, нет смысла подавать апелляцию, так как маловероятно, что суд апелляционной инстанции увеличит Аллерову залог.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ сообщило о подозрении Аллерову.

Ранее НАБУ задержало экс-командующего Нацгвардией Аллерова и руководителя "Укрбуда".