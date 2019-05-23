САП решила не обжаловать арест экс-командующего Нацгвардией Аллерова

Специализированная антикоррупционная прократура (САП) решила не подавать апелляционную жалобу на решение суда, который частично удовлетворил ее ходатайство, взяв под стражу бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова и установив залог 4,8 млн гривен.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель ведомства.\r\n"По Аллерову определились - не будем подавать апелляцию", - сказал он.\r\nПо его словам, нет смысла подавать апелляцию, так как маловероятно, что суд апелляционной инстанции увеличит Аллерову залог.\r\nКак сообщали Українськi Новини, НАБУ сообщило о подозрении Аллерову.\r\nРанее НАБУ задержало экс-командующего Нацгвардией Аллерова и руководителя "Укрбуда".