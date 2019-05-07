Порошенко уволил командующего Нацгвардией Аллерова и сразу назначил ему замену

Президент Петр Порошенко уволил командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова и назначил вместо него Николая Балана.

Об этом говорится в указе Президента №196/2019 от 7 мая, передают Українські Новини.

"Освободить Аллерова Юрия Владимировича с должности командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в нем.

Причины увольнения не указаны.

Согласно указу Президента №197 от 7 мая, исполняющим обязанности командующего Национальной Гвардии стал Николай Балан.

"Назначить генерал-лейтенанта Балана Николая Ивановича исполняющим обязанности командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в нем.

Отмечается, что, согласно статье 7 Закона "О Национальной гвардии Украины", командующий НГУ назначается и освобождается на должность Президентом Украины по представлению Министра внутренних дел.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко уволил начальника Службы безопасности Президента Федорова без объяснения причин.

Также Порошенко назначил командующим ООС Сырского вместо Наева.

Тем временем Порошенко назначил 75 судей Верховного Суда.