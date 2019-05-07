подписаться на рассылку
0 0
0 0
˟
07 мая 2019, вторник, 21:08 828
Силовые структуры 2019-05-07T21:12:17+03:00
Українські Новини
Порошенко уволил командующего Нацгвардией Аллерова и сразу назначил ему замену

Порошенко уволил командующего Нацгвардией Аллерова и сразу назначил ему замену

Рука Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Рука Порошенко. Фото: сайт Президента Украины

Президент Петр Порошенко уволил командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова и назначил вместо него Николая Балана.

Об этом говорится в указе Президента №196/2019 от 7 мая, передают Українські Новини.

"Освободить Аллерова Юрия Владимировича с должности командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в нем.

Причины увольнения не указаны.

Согласно указу Президента №197 от 7 мая, исполняющим обязанности командующего Национальной Гвардии стал Николай Балан.

"Назначить генерал-лейтенанта Балана Николая Ивановича исполняющим обязанности командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в нем.

Отмечается, что, согласно статье 7 Закона "О Национальной гвардии Украины", командующий НГУ назначается и освобождается на должность Президентом Украины по представлению Министра внутренних дел.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко уволил начальника Службы безопасности Президента Федорова без объяснения причин.

Также Порошенко назначил командующим ООС Сырского вместо Наева.

Тем временем Порошенко назначил 75 судей Верховного Суда.

Больше новостей о: Командующий Нацгвардия Юрий Аллеров Национальная гвардия Украины Петр Порошенко

Архив
Новости
Порошенко подписал указ о создании рабочей группы по укреплению обороноспособности Украины 22:54
Соцсети почти не влияют на удовлетворенность молодежи жизнью, - исследование 22:42
Турка посадили на 4 года за смерть молодой девушки под Запорожьем 22:13
Школьный автобус. Фото: полиция
Грузовик "влетел" в школьный автобус на Волыни, один человек погиб 22:02
Ребенок появился в особенное время: как королевская семья поздравляет Маркл и принца Гарри 21:46
больше новостей
В Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде 06:00 Карта
Плавал в бассейне во время визита в Катар: НАБУ открыло дело на Парубия 11:30 Дополнено
Каждая пятая долларовая купюра в Украине - поддельная: как распознать фальшивку 06:45
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая 14:14
полковник Александр Астахов. Фото: пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил
Правоохранители изъяли дома у одного из руководителей Воздушных сил 2 млн рублей и секретные документы: полный перечень 12:54
больше новостей
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая 14:14
Генпрокуратура хочет силой привести Порошенко на допрос 10:52
Зеленский хочет вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение 16:09
В Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде 06:00 Карта
Плавал в бассейне во время визита в Катар: НАБУ открыло дело на Парубия 11:30 Дополнено
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok