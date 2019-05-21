Аллеров вышел из СИЗО после внесения за него залога 4,8 млн гривен

Бывший командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров вышел из-под стражи после внесения за него залога 4,8 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил сотрудник СИЗО.

"Вышел вчера", - сообщил он.

Залог за Аллерова был внесен еще 17 мая вечером, однако выходные он вынужден был провести в следственном изоляторе.

Комментарии по этому поводу у его адвокатов Українським Новинам пока не удалось получить.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ сообщило о подозрении Аллерову.

Ранее НАБУ задержало экс-командующего Нацгвардией Аллерова и руководителя "Укрбуда".