Аллеров вышел из СИЗО после внесения за него залога 4,8 млн гривен

Бывший командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров вышел из-под стражи после внесения за него залога 4,8 млн гривен.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил сотрудник СИЗО.\r\n"Вышел вчера", - сообщил он.\r\nЗалог за Аллерова был внесен еще 17 мая вечером, однако выходные он вынужден был провести в следственном изоляторе.\r\nКомментарии по этому поводу у его адвокатов Українським Новинам пока не удалось получить.\r\nКак сообщали Українськi Новини, НАБУ сообщило о подозрении Аллерову.\r\nРанее НАБУ задержало экс-командующего Нацгвардией Аллерова и руководителя "Укрбуда".