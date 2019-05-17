Стало известно, что изъяло НАБУ в ходе обысков в Нацгвардии и "Укрбуде"

Детективы Национального антикоррупционного бюро, в рамках расследования дела о растрате средств при строительстве жилья военным, изъяли документы и мобильные телефоны, в том числе подозреваемых, в ходе обысков в подразделениях Национальной гвардии и компании "Укрбуд Девелопмент", входящей в государственную строительную корпорацию "Укрбуд".\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Изъяли телефоны, информацию с компьютерной техники и документы", - сказал он.\r\nПо его словам, некоторые фигуранты дела добровольно сдали свои телефоны.\r\nНа данный момент вся информация анализируется.\r\nКак сообщали Українськi Новини, суд рассмотрит избрание меры пресечения бывшему командующему Нацгвардией Юрию Аллерову, который подозревается в причастности к растрате 81 млн гривен при строительстве жилья для военных.\r\nНАБУ сообщило о подозрении Аллерову.\r\n"Укрбуд" считает обыски в компании безосновательными.\r\nНАБУ задержало экс-командующего Нацгвардией Аллерова и руководителя "Укрбуда".\r\n \r\n