Стало известно, что изъяло НАБУ в ходе обысков в Нацгвардии и "Укрбуде"

Детективы Национального антикоррупционного бюро, в рамках расследования дела о растрате средств при строительстве жилья военным, изъяли документы и мобильные телефоны, в том числе подозреваемых, в ходе обысков в подразделениях Национальной гвардии и компании "Укрбуд Девелопмент", входящей в государственную строительную корпорацию "Укрбуд".

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Изъяли телефоны, информацию с компьютерной техники и документы", - сказал он.

По его словам, некоторые фигуранты дела добровольно сдали свои телефоны.

На данный момент вся информация анализируется.

Как сообщали Українськi Новини, суд рассмотрит избрание меры пресечения бывшему командующему Нацгвардией Юрию Аллерову, который подозревается в причастности к растрате 81 млн гривен при строительстве жилья для военных.

НАБУ сообщило о подозрении Аллерову.

"Укрбуд" считает обыски в компании безосновательными.

НАБУ задержало экс-командующего Нацгвардией Аллерова и руководителя "Укрбуда".