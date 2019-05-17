подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
17 мая 2019, пятница, 06:00 137
Силовые структуры 2019-05-17T06:00:02+03:00
Українські Новини
Стало известно, что изъяло НАБУ в ходе обысков в Нацгвардии и "Укрбуде"

Стало известно, что изъяло НАБУ в ходе обысков в Нацгвардии и "Укрбуде"

НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua
НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро, в рамках расследования дела о растрате средств при строительстве жилья военным, изъяли документы и мобильные телефоны, в том числе подозреваемых, в ходе обысков в подразделениях Национальной гвардии и компании "Укрбуд Девелопмент", входящей в государственную строительную корпорацию "Укрбуд".

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Изъяли телефоны, информацию с компьютерной техники и документы", - сказал он.

По его словам, некоторые фигуранты дела добровольно сдали свои телефоны.

На данный момент вся информация анализируется.

Как сообщали Українськi Новини, суд рассмотрит избрание меры пресечения бывшему командующему Нацгвардией Юрию Аллерову, который подозревается в причастности к растрате 81 млн гривен при строительстве жилья для военных.

НАБУ сообщило о подозрении Аллерову.

"Укрбуд" считает обыски в компании безосновательными.

НАБУ задержало экс-командующего Нацгвардией Аллерова и руководителя "Укрбуда".

 

 

Больше новостей о: Квартиры Обыски НАБУ Нацгвардия Укрбуд Юрий Аллеров Растрата денежных средств

Архив
Новости
Кабмин направил 5,7 млрд гривен на субсидии: сколько украинцев получат деньги наличными 06:00
Стало известно, что изъяло НАБУ в ходе обысков в Нацгвардии и "Укрбуде" 06:00
Клопы живут на Земле 115 млн лет, - исследование 23:55
Арсенал для стрельбы авиаракетами. Фото: СБУ
Огромный арсенал для стрельбы авиаракетами нашли под Киевом 23:38
Рада обязала издателей не менее половины книг издавать на украинском 23:27
больше новостей
НБУ обвалил гривну в среду: официальный курс валют 15 мая 07:15
В ряде областей объявили штормовое предупреждение 10:32
Зеленский окружен людьми, которых стоило бы просто выгнать, - Джулиани 11:53
Комитет Рады поддержал отставку министра Ревы, назвавшего жителей Донецка и Луганска "мразями" 18:48
В июне украинцы будут отдыхать треть месяца 07:01
больше новостей
Зеленскому рассказали о давлении Сумской таможни на бизнес 09:45 Документ
Комитет Рады поддержал отставку министра Ревы, назвавшего жителей Донецка и Луганска "мразями" 18:48
Латвийского посла просят вмешаться в незаконные действия силовиков на Сумской таможне 09:30
Начал работу форум, на котором УПЦ обсудит важность создания крепких семей 14:27
Украинцы заплатили 36 миллионов за рекламу "правительства Гройсмана", – ЧЕСНО 14:18 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok