Верховный Суд получил 3-й иск о незаконности роспуска Рады

Верховный Суд получил третье по счету исковое заявление о незаконности роспуска Верховной Рады.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.\r\n"В Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило заявление о признании противозаконными действий Президента Украины относительно подписи указа Президента Украины от 21.05.2019 года № 303\/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" в части назначения внеочередной выборов в Верховной Рады Украины на 21 июля 2019 года", - сказано в нем.\r\nЗаявление было подано физическим лицом в канцелярию Кассационного административного суда в пятницу, 24 мая 2019 года.\r\nДело зарегистрировано под номером 9901\/280\/19.\r\nСудья в течение 5 дней должен определить дальнейшие процессуальные действия.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 23 мая Верховный Суд получил первый иск о незаконности роспуска Рады.\r\nРанее бывший советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк заявил, что его организация "Спільна справа" обжаловала в Верховном Суде указ Президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.