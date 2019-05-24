Верховный Суд получил 3-й иск о незаконности роспуска Рады

Верховный Суд получил третье по счету исковое заявление о незаконности роспуска Верховной Рады.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"В Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило заявление о признании противозаконными действий Президента Украины относительно подписи указа Президента Украины от 21.05.2019 года № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" в части назначения внеочередной выборов в Верховной Рады Украины на 21 июля 2019 года", - сказано в нем.

Заявление было подано физическим лицом в канцелярию Кассационного административного суда в пятницу, 24 мая 2019 года.

Дело зарегистрировано под номером 9901/280/19.

Судья в течение 5 дней должен определить дальнейшие процессуальные действия.

Как сообщали Українськi Новини, 23 мая Верховный Суд получил первый иск о незаконности роспуска Рады.

Ранее бывший советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк заявил, что его организация "Спільна справа" обжаловала в Верховном Суде указ Президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.