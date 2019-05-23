Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу

Сегодня, 23 мая, указ Президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля был опубликован в "Урядовому кур’єрі", передают Українські Новини.

Так, с сегодняшнего дня закон вступил в силу.

Согласно закону, выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля.

"Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", - сказано в нем.

Кабинету Министров поручено обеспечить финансирование внеочередных выборов.

Как сообщали Українські Новини, Парубий заявил, что решение Зеленского о роспуске Рады будет обжаловано в КС.

Ранее Богдан заявил, что основанием для роспуска Рады в указе Зеленского будет отсутствие коалиции.

Также появилась реакция политиков на указ Зеленского о роспуске Рады.