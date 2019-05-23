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23 мая 2019, четверг, 08:42 1221 Документ
Президент 2019-05-23T09:23:19+03:00
Українські Новини
Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу

Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу

Верховная Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Верховная Рада. Фото: @verkhоvna_rаda

Сегодня, 23 мая, указ Президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля был опубликован в "Урядовому кур’єрі", передают Українські Новини.

Так, с сегодняшнего дня закон вступил в силу.

Согласно закону, выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля.

"Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", - сказано в нем.

Кабинету Министров поручено обеспечить финансирование внеочередных выборов.

Как сообщали Українські Новини, Парубий заявил, что решение Зеленского о роспуске Рады будет обжаловано в КС.

Ранее Богдан заявил, что основанием для роспуска Рады в указе Зеленского будет отсутствие коалиции.

Также появилась реакция политиков на указ Зеленского о роспуске Рады.

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