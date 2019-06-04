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04 июня 2019, вторник, 17:38 254
Судебная власть 2019-06-04T17:42:24+03:00
Українські Новини
КС безотлагательно рассмотрит конституционность роспуска Рады

КС безотлагательно рассмотрит конституционность роспуска Рады

Конституционный суд Украины. Фото: dostup.pravda
Конституционный суд Украины. Фото: dostup.pravda

Конституционный Суд решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть дело о конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что во вторник, 4 июня, Большая палата КС на своем заседании рассмотрела вопрос об определении формы конституционного производства.

Было принято решение о рассмотрении этого дела в форме устного производства.

Кроме того, Большая палата Конституционного суда признала конституционное производство этого дела неотложным.

Открытая часть пленарного заседания по рассмотрению дела по конституционному представлению 62 депутатов Верховной Рады состоится 11 июня в 10:00.

Как сообщали Українськi Новини, Верховный Суд отказывался рассматривать законность роспуска Рады. Ранее Верховный Суд получил 3 иска о незаконности роспуска Рады.

Также указ Зеленского о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу. Богдан заявил, что основанием для роспуска Рады в указе Зеленского будет отсутствие коалиции.

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