КС безотлагательно рассмотрит конституционность роспуска Рады

Конституционный Суд решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть дело о конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что во вторник, 4 июня, Большая палата КС на своем заседании рассмотрела вопрос об определении формы конституционного производства.

Было принято решение о рассмотрении этого дела в форме устного производства.

Кроме того, Большая палата Конституционного суда признала конституционное производство этого дела неотложным.

Открытая часть пленарного заседания по рассмотрению дела по конституционному представлению 62 депутатов Верховной Рады состоится 11 июня в 10:00.

Как сообщали Українськi Новини, Верховный Суд отказывался рассматривать законность роспуска Рады. Ранее Верховный Суд получил 3 иска о незаконности роспуска Рады.