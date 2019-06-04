КС безотлагательно рассмотрит конституционность роспуска Рады

Конституционный Суд решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть дело о конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.\r\nОтмечается, что во вторник, 4 июня, Большая палата КС на своем заседании рассмотрела вопрос об определении формы конституционного производства.\r\nБыло принято решение о рассмотрении этого дела в форме устного производства.\r\nКроме того, Большая палата Конституционного суда признала конституционное производство этого дела неотложным.\r\nОткрытая часть пленарного заседания по рассмотрению дела по конституционному представлению 62 депутатов Верховной Рады состоится 11 июня в 10:00.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Верховный Суд отказывался рассматривать законность роспуска Рады. Ранее Верховный Суд получил 3 иска о незаконности роспуска Рады.\r\n\r\nТакже указ Зеленского о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу. Богдан заявил, что основанием для роспуска Рады в указе Зеленского будет отсутствие коалиции.\r\n