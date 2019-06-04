підписатися на розсилку
26.65 27
29.5 30.15
˟
04 червня 2019, вівторок, 18:34 7
Силові структури 2019-06-04T19:57:15+03:00
Українські Новини
На місці Авакова я б пішла у відставку, - колишня глава Нацполіції Деканоїдзе

На місці Авакова я б пішла у відставку, - колишня глава Нацполіції Деканоїдзе

Екс-глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе прокоментувала трагедію, яка сталася в Переяславі-Хмельницькому, де був убитий п'ятирічний хлопчик і у вбивстві підозрюють поліцейських. Про це повідомляє BBC-Україна.

"Якщо б я була начальником Нацполіції або міністром, я б дивилася на це з точки зору моральної і політичної відповідальності - я б пішла", - сказала Деканоїдзе.

Що стосується критики реформи поліції, яка посилилася в останні дні, екс-глава Нацполіції зазначила, що не вважає зміни, які сталися в правоохоронних органах, повноцінної реформою.

"Я не думаю, що це взагалі реформа. Адже всяка реформа, яка не завершена, є напівфабрикатом, а не реформою", - пояснила вона.

За словами Деканоїдзе, після 2015-2016 років, коли в Україні з'явилася патрульна поліція, ніяких подальших змін у реформуванні правоохоронної системи не відбулося.

Тим часом, петиція за відставку Авакова зібрала половину необхідної кількості підписів всього за 2 дні.

Раніше заходів 5-річна дитина, поранений поліцейськими під Києвом. Через смерть пораненого хлопчика в Переяслав-Хмельницькому усунули керівників поліції.

Глава поліції Київської області подав у відставку і проситься в ООС через смерть дитини.

Обурена юрба влаштувала безлади у МВС в Києві з-за вбивства дитини поліцейськими.

Більше новин про: смерть дитини Хатія Деканоїдзе

Архів
Новини
Аваков та Князєв на зустрічі з родиною загиблого Кирила. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
Аваков та Князєв зустрілися з родиною 5-річного Кирила, вбитого поліцейським 19:32
"Нацкорпус" вимагає спростити отримання громадянства України для іноземних добровольців 19:30
Міжбанк знижує курс гривні другий день поспіль 19:25
Кернес подякував Зеленського за мудрість і порадив "повертатися з Майданів" 19:01
Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією, але є одне "але" 19:00
більше новин
Матіос проведе нараду з керівництвом Генштабу, МЗС та СБУ через відео про окупацію Буковини 20:22
Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба 10:41
Зеленський провів брифінг без 50 журналістів, які чекали в черзі 15:04
Мосійчук побився з Ляшком і вдарив його палицею по лобі перед залишенням "радикалів" 18:45
Зеленський запропонував Раді повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення 18:43
більше новин
Зеленський провів брифінг без 50 журналістів, які чекали в черзі 15:04
Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба 10:41
Підозрюваний у вбивстві 5-річної дитини поліцейський Приходько заперечує провину 10:52
Поліцейським, які поранили п'ятирічного хлопчика під Києвом, пом'якшили звинувачення 08:00
На Донбасі військові у бою знищили одного бойовика 08:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok