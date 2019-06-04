На місці Авакова я б пішла у відставку, - колишня глава Нацполіції Деканоїдзе

Екс-глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе прокоментувала трагедію, яка сталася в Переяславі-Хмельницькому, де був убитий п'ятирічний хлопчик і у вбивстві підозрюють поліцейських. Про це повідомляє BBC-Україна

"Якщо б я була начальником Нацполіції або міністром, я б дивилася на це з точки зору моральної і політичної відповідальності - я б пішла", - сказала Деканоїдзе.

Що стосується критики реформи поліції, яка посилилася в останні дні, екс-глава Нацполіції зазначила, що не вважає зміни, які сталися в правоохоронних органах, повноцінної реформою.

"Я не думаю, що це взагалі реформа. Адже всяка реформа, яка не завершена, є напівфабрикатом, а не реформою", - пояснила вона.

За словами Деканоїдзе, після 2015-2016 років, коли в Україні з'явилася патрульна поліція, ніяких подальших змін у реформуванні правоохоронної системи не відбулося.

Тим часом, петиція за відставку Авакова зібрала половину необхідної кількості підписів всього за 2 дні.

Раніше заходів 5-річна дитина, поранений поліцейськими під Києвом. Через смерть пораненого хлопчика в Переяслав-Хмельницькому усунули керівників поліції.

Глава поліції Київської області подав у відставку і проситься в ООС через смерть дитини.

Обурена юрба влаштувала безлади у МВС в Києві з-за вбивства дитини поліцейськими.