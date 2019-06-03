Відео дня: Обурений натопв влаштував безлади біля МВС в Києві через вбивство дитини поліцейськими

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралися обурені активісти з вимогою покарати поліцейських, які застрелили 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому, а також відставки Авакова.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.

За його словами, спочатку у МВС було близько 100 активістів і більше десятка журналістів. Пізніше активісти почали палити фаєри.

Збір людей відбувався через соціальні мережі. Один із закликів прийти під МВС розмістив у Facebook координатор С14 Сергій Мазур.

"О 21:00 акція під МВС. Щоб п'яні менти з Переяслава понесли покарання за вбитого 5-річного хлопчика", - пише він.

Кликала небайдужих і народний депутат Олена Сотник.

"О 21:30 сьогодні небайдужі зберуться під стінами МВС на Богомольця, 10! Щоб дати правоохоронцям зрозуміти, що справа про загибель хлопчика зам'яти не вдасться, як і полегшити відповідальність вбивць... Приходьте!" - закликає вона.

З часом кількість присутніх людей зросла до 150.

Через мобільний колонку активісти включили пісню Росави "Спи маленький козачок".

Люди вигукували: "Авакова у відставку" і "Рядові вбивають, Аваков покриває".

Заворушення під МВС. Фото: УП

Перед дверима ВМС активісти написали балончиком "Вбивці", через що розпочалася штовханина.

На даний момент акція завершилася, але активісти закликали стежити за анонсами.

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Як повідомляли Українські Новини, поліцейські, які поранили в голову дитини під Києвом, затримані, їм оголосили про підозру у хуліганстві. Зеленський пообіцяв покарати винних у смерті 5-річного хлопчика поліцейських.

ДБР розслідує кримінальну виробництво за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ ПП в Київській області 5-річному хлопчику.

31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, в результаті чого отримав травму голови. Пізніше встановили наявність у дитини проникаючих вогнепальних ушкоджень голови.

Внаслідок дитина отримала важкі тілесні ушкодження і був госпіталізований в лікувальний заклад, де він помер.

Міжнародна організація з виявлення та аналізу тероризму TRAC визнала "С14" терористичною організацією.