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03 червня 2019, понеділок, 17:57 6
Політика 2019-06-03T20:45:02+03:00
Українські Новини
"Не думаю, що новини не розійшлися", - спікер Зеленського висловилася про недопуск журналістів на брифінг

"Не думаю, що новини не розійшлися", - спікер Зеленського висловилася про недопуск журналістів на брифінг

Прес-секретар Президента Володимира Зеленського Юлія Мендель відповіла на запитання Українських Новин про проведення главою держави брифінгу без 50 журналістів, які прийшли його висвітлювати.

Ми дуже розчаровані такою ситуацією. Це не робили спеціально. Ми не комунікаційні монстри, які хочуть сховатися і вигнати людей, які до нас прийшли... Це не питання бажання або небажання. У Президента дуже насичений графік, і він дав брифінг тоді, коли зміг дати. Я не думаю, що новини не розійшлися. Ми зробили розсилку, будемо користуватися іншими каналами онлайн", - відповіла прес-секретар Президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.

Мендель додала, що команда Зеленського обговорила ситуацію, що склалася, і намагається знайти інструмент, щоб у майбутньому всі медіа могли потрапити на брифінг Президента.

"Розглядається можливість акредитації, як у Верховній Раді, щоб прискорити прохід. Але якщо при (колишньому Президенті Леонідові) Кучмі було 50 таких журналістів, то зараз понад 300. Їх неможливо вмістити, якщо кожен журналіст буде приходити", - повідомила вона.

Мендель попросила вибачення у ЗМІ за цю "дуже негарну ситуацію".

Вона також запевнила, що Зеленський не ховається від журналістів.

"Я теж була в цій шкурі, коли мене називали "агентом Кремля". Президент не ховається від медіа. Щотижня він з'являється на камерах і щось коментує... Він не хоче світитися на камеру, щоб перерізати якусь стрічку, відкрити дитячий садок, тому що це не рівень Президента, але він не ховається", - сказала вона.

З її слів, через 100 днів президентства Зеленський планує дати велику прес-конференцію.

Також спікер Президента повідомила, що Адміністрація, можливо, буде переїжджати, і зараз це питання вирішується, розглядаються кілька локацій і ведуться підрахунки, щоб це було економічно вигідно.

Коли розпочався брифінг, в черзі перебували ще близько 50 журналістів різних видань.

Зеленський попросив журналіста не звертатися до нього "Володимир Олександрович", а просто "Володимир".

Також Ляшко просить прокуратуру розслідувати, як охорона Зеленського "побила" журналіста. Журналіст Смирнов заперечує, що його побила охорона Зеленського, як заявляє Ляшко і деякі ЗМІ.

Тим часом Зеленський призначив журналістку Мендель своїм прес-секретарем.

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