Зеленский попросил журналиста не обращаться к нему "Владимир Александрович", а просто "Владимир"

Президент Владимир Зеленский пошел пешком от Мариинского дворца к Администрации Президента на Банковую.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nЗеленский вышел из Мариинского Дворца в сопровождении своей команды и пошел пешком в сторону улицы Банковой к Администрации Президента.\r\nПри этом людей на Банковую и к Зеленскому не пропустили, он прошел мимо них в окружении камер.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n"Полиция никого не пускала на проезжую, огородили все", - уточнил корреспондент Українських Новин.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=D6PdgrsxO3Q" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=m3ucL5Bfcy0" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nВ разговоре с корреспондентом Українських Новин Зеленский попросил не обращаться к нему "Владимир Александрович", а просто "Владимир", а также заявил, что первым указом будет роспуск Верховной Рады.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский официально стал Президентом.\r\nРанее Зеленского люди около Верховной Рады встретили овациями перед инаугурацией.\r\nТем временем, силовики перешли на усиленный режим.