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  • Зеленский попросил журналиста не обращаться к нему "Владимир Александрович", а просто "Владимир"
20 мая 2019, понедельник, 14:15 6533
Политика 2019-05-22T04:00:30+03:00
Українські Новини
Зеленский попросил журналиста не обращаться к нему "Владимир Александрович", а просто "Владимир"

Зеленский попросил журналиста не обращаться к нему "Владимир Александрович", а просто "Владимир"

Президент Владимир Зеленский пошел пешком от Мариинского дворца к Администрации Президента на Банковую.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Зеленский вышел из Мариинского Дворца в сопровождении своей команды и пошел пешком в сторону улицы Банковой к Администрации Президента.

При этом людей на Банковую и к Зеленскому не пропустили, он прошел мимо них в окружении камер.

"Полиция никого не пускала на проезжую, огородили все", - уточнил корреспондент Українських Новин.

В разговоре с корреспондентом Українських Новин Зеленский попросил не обращаться к нему "Владимир Александрович", а просто "Владимир", а также заявил, что первым указом будет роспуск Верховной Рады.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский официально стал Президентом.

Ранее Зеленского люди около Верховной Рады встретили овациями перед инаугурацией.

Тем временем, силовики перешли на усиленный режим.

Больше новостей о: Администрация Президента Мариинский дворец Владимир Зеленский

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