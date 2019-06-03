Зеленский провел брифинг без 50 журналистов, ожидавших в очереди

Президент Владимир Зеленский провел брифинг несмотря на то, что не все журналисты, собравшиеся его освещать, успели пройти проверку охраны.\r\nОб этом передает журналист Українських Новин с места события.\r\nСогласно анонсу, брифинг должен был состояться в 13:00 на крыльце Администрации Президента без предварительной аккредитации для СМИ.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=pekIhyPXJq4" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nВ то же время около 12:50 журналистов попросили выстроится в очередь и пройти проверку в здании Администрации.\r\nПо словам некоторых корреспондентов, при проверке охрана отбирала у сотрудников СМИ мобильные телефоны несмотря на то, что для журналистов многих СМИ мобильный телефон является единственным рабочим инструментом, заменяющим компьютер, планшет, видео- и фотокамеру.\r\nКорреспонденту Українських Новин не удалось попасть на брифинг, поскольку в 13:30 он еще находился в очереди, а брифинг в это время начался и спустя несколько минут закончился.\r\nНа тот момент в очереди находились ещё около 50 журналистов разных изданий.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский попросил журналиста не обращаться к нему "Владимир Александрович", а просто "Владимир".\r\nТакже Ляшко просит прокуратуру расследовать, как охрана Зеленского "избила" журналиста. Журналист Смирнов отрицает, что его избила охрана Зеленского, как заявляет Ляшко и некоторые СМИ.\r\nТем временем Зеленский назначил журналистку Мендель своим пресс-секретарем.