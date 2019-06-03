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03 июня 2019, понедельник, 15:04 468
СМИ 2019-06-03T15:06:06+03:00
Українські Новини
Зеленский провел брифинг без 50 журналистов, ожидавших в очереди

Зеленский провел брифинг без 50 журналистов, ожидавших в очереди

Президент Владимир Зеленский провел брифинг несмотря на то, что не все журналисты, собравшиеся его освещать, успели пройти проверку охраны.

Об этом передает журналист Українських Новин с места события.

Согласно анонсу, брифинг должен был состояться в 13:00 на крыльце Администрации Президента без предварительной аккредитации для СМИ.

В то же время около 12:50 журналистов попросили выстроится в очередь и пройти проверку в здании Администрации.

По словам некоторых корреспондентов, при проверке охрана отбирала у сотрудников СМИ мобильные телефоны несмотря на то, что для журналистов многих СМИ мобильный телефон является единственным рабочим инструментом, заменяющим компьютер, планшет, видео- и фотокамеру.

Корреспонденту Українських Новин не удалось попасть на брифинг, поскольку в 13:30 он еще находился в очереди, а брифинг в это время начался и спустя несколько минут закончился.

На тот момент в очереди находились ещё около 50 журналистов разных изданий.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский попросил журналиста не обращаться к нему "Владимир Александрович", а просто "Владимир".

Также Ляшко просит прокуратуру расследовать, как охрана Зеленского "избила" журналиста. Журналист Смирнов отрицает, что его избила охрана Зеленского, как заявляет Ляшко и некоторые СМИ.

Тем временем Зеленский назначил журналистку Мендель своим пресс-секретарем.

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