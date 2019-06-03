Зеленский назначил журналистку Мендель своим пресс-секретарем

Президент Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель своим пресс-секретарем.

Об этом говорится в указе Президента №350 от 3 июня, передают Українськi Новини.

"Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарем Президента Украины", - сказано в нем.

Мендель родилась в Херсоне 3 сентября 1987 года.

Училась журналистике в Киеве.

В разное время работала на телеканалах ICTV, "Интер" и "Эспрессо-ТВ". Несколько лет как журналистка сотрудничала с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico.

В последнее время работала в офисе Мирового банка в Украине.

В 2016-м Мендель стала героиней новостей о сексуальных домогательствах. На своей странице в Facebook она написала о непристойных комментариях в ее адрес от незнакомого мужчины. Этот пост собрал сотни комментариев и вызвал бурную дискуссию о том, стоит ли о таких случаях рассказывать публично.

Среди Facebook-друзей журналистки - коллеги из разных изданий и телеканалов, политики и общественные активисты. "Дружит" она и с заместителем главы Администрации Президента, в прошлом сценаристом "Студии "Квартал-95" Юрием Костюком и известным технологом Никитой Потураевым. Он консультировал "ЗеКоманду" во время предвыборной кампании.

Как сообщали Українськi Новини, 30 апреля Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на должность своего пресс-секретаря.

Команда Зеленского отобрала ТОП-100 кандидатов на должность спикера. Позже Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера.

В Администрации нет должности спикера Президента, на которую проводил конкурс Зеленский.