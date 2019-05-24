Пострадавший журналист прокомментировал инцидент с охраной Зеленского

Журналист издания "Лига.net" Юрий Смирнов не считает, что инцидент, который произошел с охраной Президента Владимира Зеленского, является его избиением.

Об этом он написал в своей колонке на сайте издания, передают Українськi Новини.

"...когда я уже был позади Зеленского и круга его охранников, ко мне подбежал УДОшник, твердо взял меня за руку и буквально передвинул на пару метров назад. В чем была необходимость таких мер, не знаю. Я не бежал, не делал резких движений. Наоборот, в момент неожиданного решения охранника я уже почти остановился, поскольку Зеленский направлялся к выходу, и я понял бесперспективность попытки задать ему вопрос", - написал Смирнов.

По его словам, охрана постоянно отталкивала журналистов, которые пытались задать вопросы Зеленскому с близкого расстояния.

"При отталкивании журналистов от Зеленского (по-другому назвать это сложно) я и получил несколько раз локтем в живот. Это не были целенаправленные удары, поэтому ни о каком "избиении" речи быть не может. Это было классическое поведение УДОшников, которые считают, что во время охраны объекта могут делать все, что хотят. Дергать журналистов за руки, распихивать их по сторонам, не выбирая средств", - отметил журналист.

Он добавил, что у него нет ни синяков, ни следов побоев.

Как сообщали Українськi Новини, Ляшко пытался прорваться на консультации к Зеленскому, ведя трансляцию на Facebook.

До этого Ляшко приехал в Администрацию Президента на консультацию Зеленского на велосипеде.