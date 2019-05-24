Ляшко просит прокуратуру расследовать, как охрана Зеленского "избила" журналиста

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который приехал в Администрацию Президента на консультацию Зеленского на велосипеде, просит прокуратуру расследовать препятствование журналисткой деятельности охраной Президента Владимира Зеленского.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Охранники Зеленского избили журналиста за вопрос о его кадровых назначениях. Требую от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело за препятствование журналистской деятельности", - написал Ляшко.

Политик ссылается на интернет-издание "Информатор", согласно которому охрана Зеленского не позволила журналисту Юрию Смирнову задать вопрос о причине назначения его друга Ивана Баканова на пост зампредседателя Службы безопасности Украины.

Инцидент произошел на IForum в Киеве в четверг, где при попытке задать вопрос охранники Президента ударили журналиста 3 раза локтем в живот и оттоптали ноги.

(Дополнено подробностями)

При этом сам журналист Юрий Смирнов заявил LIGA.net, что ряд СМИ "слишком буквально восприняли фразу "получил в живот". Так, Смирнов отрицает, что его избивали.

"...даже когда я уже был позади Зеленского и круга его охранников, ко мне подбежал УДОшник, твердо взял меня за руку и буквально передвинул на пару метров назад", - заявил журналист.

При этом он подтвердил, что получил локтем в живот несколько раз.

"До этого, когда около десятка журналистов с камерами в руках пытались задавать Зеленскому вопросы, бодигарды не стеснялись использовать руки. Они бесцеремонно оттесняли любого, даже того, кто явно находился сзади Зеленского. При отталкивании журналистов от Зеленского (по-другому назвать это сложно) я и получил несколько раз локтем в живот. Это не были целенаправленные удары, поэтому ни о каком "избиении" речи быть не может. Это было классическое поведение УДОшников, которые считают, что во время охраны объекта могут делать все, что хотят. Дергать журналистов за руки, распихивать их по сторонам, не выбирая средств", - заявил Смирнов.

"У меня нет ни синяков, ни следов побоев", - резюмировал журналист.

Как сообщали Українськi Новини, Ляшко пытался прорваться на консультации к Зеленскому, ведя трансляцию на Facebook.

Ранее Зеленский заявил о роспуске Рады после принятия присяги.