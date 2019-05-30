Міжбанк рекордно обвалив гривню відразу на 27 копійок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 19 коп. у четвер знизився на 27 коп. до 26,95 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,76-26,80 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 26,84-26,88 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,93-26, 97 UAH/USD.

У четвер НБУ не проводив валютний аукціон.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 2,8% з 27,72 UAH/USD до 26,95 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH / USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, за 2017 рік курс гривні на міжбанку знизився на 3,27% з 27,18 UAH/USD до 28,07 UAH/USD.

28 травня курс гривні на міжбанку падав другий день поспіль.

Сьогодні долар злетів ще на 18 копійок, а євро - майже на 30. Раніше офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.

Тим часом НБУ продовжує скуповувати валюту і минулого тижня купив на міжбанку 70 млн гривень.