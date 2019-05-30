Міжбанк рекордно обвалив гривню відразу на 27 копійок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 19 коп. у четвер знизився на 27 коп. до 26,95 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗ їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,76-26,80 UAH\/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 26,84-26,88 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,93-26, 97 UAH\/USD.\r\nУ четвер НБУ не проводив валютний аукціон.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 2,8% з 27,72 UAH\/USD до 26,95 UAH\/USD.\r\nУ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH \/ USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за 2017 рік курс гривні на міжбанку знизився на 3,27% з 27,18 UAH\/USD до 28,07 UAH\/USD.\r\n28 травня курс гривні на міжбанку падав другий день поспіль.\r\nСьогодні долар злетів ще на 18 копійок, а євро - майже на 30. Раніше офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.\r\nТим часом НБУ продовжує скуповувати валюту і минулого тижня купив на міжбанку 70 млн гривень.