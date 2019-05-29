Обвал гривны на межбанке продолжается третий день подряд

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 14 коп. в среду снизился на 19 коп. до 26,68 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,62-26,65 UAH\/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 26,66-26,71 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,67-26,70 UAH\/USD.\r\nВ среду НБУ не проводил валютный аукцион.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 3,75% с 27,72 UAH\/USD до 26,68 UAH\/USD.\r\nВ 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.\r\nТакже НБУ продолжает скупать валюту на межбанке.