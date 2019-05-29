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29 мая 2019, среда, 17:59 233
Экономика 2019-05-29T17:59:45+03:00
Українські Новини
Обвал гривны на межбанке продолжается третий день подряд

Обвал гривны на межбанке продолжается третий день подряд

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 14 коп. в среду снизился на 19 коп. до 26,68 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,62-26,65 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 26,66-26,71 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,67-26,70 UAH/USD.

В среду НБУ не проводил валютный аукцион.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 3,75% с 27,72 UAH/USD до 26,68 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.

Также НБУ продолжает скупать валюту на межбанке.

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