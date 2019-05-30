Доллар взлетел еще на 18 копеек, а евро - почти на 30

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 29 мая на 18,36 коп. до 26,8203 UAH/USD, курс покупки - на 15,83 коп. до 26,4656 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 12,41 коп. до 29,4184 UAH/EUR, курс продажи повысился на 12,83 коп. до 29,9391 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,4656 26,8203 29,4184 29,9391 3,59 4,21 Максимальный 26,7000 26,9500 29,7500 30,1000 4,00 5,00 Минимальный 26,2000 26,7000 29,0000 29,8400 2,50 4,06

Как сообщали Українські Новини, обвал гривны на межбанке продолжается третий день подряд.

Ранее официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.