Доллар взлетел еще на 18 копеек, а евро - почти на 30

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 29 мая на 18,36 коп. до 26,8203 UAH\/USD, курс покупки - на 15,83 коп. до 26,4656 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 12,41 коп. до 29,4184 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 12,83 коп. до 29,9391 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,4656\r\n26,8203\r\n29,4184\r\n29,9391\r\n3,59\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,7000\r\n26,9500\r\n29,7500\r\n30,1000\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n26,2000\r\n26,7000\r\n29,0000\r\n29,8400\r\n2,50\r\n4,06\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, обвал гривны на межбанке продолжается третий день подряд.\r\nРанее официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.