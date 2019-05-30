подписаться на рассылку
26.4 26.75
29.2 29.85
˟
30 мая 2019, четверг, 10:32 146
Экономика 2019-05-30T12:30:03+03:00
Українські Новини
Доллар взлетел еще на 18 копеек, а евро - почти на 30

Доллар взлетел еще на 18 копеек, а евро - почти на 30

Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 29 мая на 18,36 коп. до 26,8203 UAH/USD, курс покупки - на 15,83 коп. до 26,4656 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 12,41 коп. до 29,4184 UAH/EUR, курс продажи повысился на 12,83 коп. до 29,9391 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,4656 26,8203 29,4184 29,9391 3,59 4,21
Максимальный 26,7000 26,9500 29,7500 30,1000 4,00 5,00
Минимальный 26,2000 26,7000 29,0000 29,8400 2,50 4,06

Как сообщали Українські Новини, обвал гривны на межбанке продолжается третий день подряд.

Ранее официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.

Больше новостей о: Курс валют курс доллара Курс евро

Архив
Новости
Рулав Одд. Фото: facebook
Он "демонизирован": экс-глава КС Шевчук рассказал о своем брате 12:56
Гройсман ждет в Раде свою отставку 12:53
Рада назначила членом Нацсовета по телевидению Оноприенко 12:50
Новые стекла на пешеходном мосту закрыли забором от пешеходов 12:49
Сенченко понимает риски для Украины на фоне кадрового вакуума, - военный эксперт Бадрак 12:33
больше новостей
Перед отставкой Климкин купил квартиру за 3 млн гривен 10:54
Минобороны не допустило бронестали ЕС и НАТО к производству украинских корпусов БТР-4 14:57
Гривна в среду обвалилась: официальный курс валют НБУ 06:15
В некоторых областях Украины ожидается обвал цен на клубнику 06:01
АРМА определило победителя конкурса на управителя резиденции "Межигорье" 15:26
больше новостей
Александр Данилюк.
Серверы с секретной информацией из СНБО исчезли, - Данилюк 20:18
Рада отказалась откладывать запуск рынка электроэнергии 14:25
Андрей Сенченко заявил о выходе из партии "Батьківщина" 15:43
ГБР получило доступ к личным делам членов ВККС по делу о вмешательстве Филатова в формирование Верховного Суда 15:52
Офис Порошенко. Фото: poroshenko/Twitter
Стулья в новом офисе Порошенко идентичны со стульями в ситуационной комнате Банковой, - журналист 16:41
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok