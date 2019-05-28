Курс гривны на межбанке падает второй день подряд

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 3 коп. во вторник снизился на 14 коп. до 26,49 UAH/USD, в то время как перед выходными гривна укрепилась.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,32-26,34 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 26,45-26,48 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,47-26,51 UAH/USD.

Во вторник НБУ не проводил валютный аукцион.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 4,44% с 27,72 UAH/USD до 26,49 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,27% с 27,18 UAH/USD до 28,07 UAH/USD.

Тем временем НБУ продолжает скупать валюту и на прошлой недели купил на межбанке 70 млн гривен.

Гривна по курсу НБУ повысилась по состоянию на вторник, 28 мая. В то же время курс евро резко упал, доллар также немного "просел".