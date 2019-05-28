Курс гривны на межбанке падает второй день подряд

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 3 коп. во вторник снизился на 14 коп. до 26,49 UAH\/USD, в то время как перед выходными гривна укрепилась.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,32-26,34 UAH\/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 26,45-26,48 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,47-26,51 UAH\/USD.\r\nВо вторник НБУ не проводил валютный аукцион.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 4,44% с 27,72 UAH\/USD до 26,49 UAH\/USD.\r\nВ 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,27% с 27,18 UAH\/USD до 28,07 UAH\/USD.\r\nТем временем НБУ продолжает скупать валюту и на прошлой недели купил на межбанке 70 млн гривен.\r\nГривна по курсу НБУ повысилась по состоянию на вторник, 28 мая. В то же время курс евро резко упал, доллар также немного "просел".