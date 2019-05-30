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30 травня 2019, четвер, 12:49 13
Суспільство 2019-05-30T12:50:51+03:00
Українські Новини
Нове скло на пішохідному мосту закрили парканом від пішоходів

Нове скло на пішохідному мосту закрили парканом від пішоходів

Нові деталі захисного скла нового пішохідного мосту в Києві, який відкрився в неділю, 26 травня, і на якому в той же день тріснуло скло, на всяк випадок оточили парканом. Про це у Facebook повідомив журналіст Ігор Рец, а також опублікував виклав відео огорож.

"По дорозі на роботу пройшовся по новому мосту. Кличко реально сміливі брати. Я б не стрибав", - написав він у зв'язку з стрибками братів на мосту в день відкриття.

Як повідомлялося, поліція евакуювала громадян з мосту між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів і закрила міст через тріснуте скло на оглядовому майданчику.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко заявив, що основне скло на пішохідному мосту не постраждало, тріснула захисна оболонка. Також Кличко переконаний, що скляна підлога на пішохідному мосту лопнула через диверсії.

Раніше брати Клички випробували на міцність скляну підлогу нового мосту.

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