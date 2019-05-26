Братья Кличко испытали на прочность стеклянный пол нового моста

Мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром проверили прочность стеклянного пола нового пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов.

Об этом председатель Киевской городской государственной администрации сообщил на своей странице в Twitter.



"Стеклянный пол испытали!" - подписал видео мэр Киева.

Отметим, 70 квадратных метров пола смотровых площадок созданы из стекла. Для того, чтобы проверить прочность стеклянных констукций, Виталий Кличко, вместе со своим братом, экс-чемпионом мира по боксу Владимиром несколько раз подпрыгнули. По словам мэра Киева такие нагрузки пол не пугают - 1 квадратный метр такого покрытия выдерживает нагрузку в 1150 кг.

"Стекло, которым обустроили пол смотровых площадок - тоже украинское. Оно - крепкое, я лично испытывал. В Германии же закупили деформационные швы и ванты моста", - подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, строительство пешеходно-велосипедного моста от Владимирской горки до Арки Дружбы народов продолжалось пять месяцев. Длина нового пешеходного моста - почти 212 метров. Новый переход опирается на четыре опоры - две промежуточные, на которых он меняет направление, и две опоры по обе стороны моста. Высота самой высокой опоры 32 метра, самой низкой - 22 метра.

Ранее научный институт засекретил исследование, можно ли строить пешеходно-велосипедный мост Кличко над Владимирским спуском.

Тем временем, накануне открытия "мост Кличко" подорожал еще на 73 миллиона гривень.