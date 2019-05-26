подписаться на рассылку
26.1 26.5
29 29.65
˟
26 мая 2019, воскресенье, 13:29 607 Видео
Общество 2019-05-26T14:45:01+03:00
Українські Новини
Братья Кличко испытали на прочность стеклянный пол нового моста

Братья Кличко испытали на прочность стеклянный пол нового моста

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба КГГА.
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба КГГА.

Мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром проверили прочность стеклянного пола нового пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов.

Об этом председатель Киевской городской государственной администрации сообщил на своей странице в Twitter.


"Стеклянный пол испытали!" - подписал видео мэр Киева.

Отметим, 70 квадратных метров пола смотровых площадок созданы из стекла. Для того, чтобы проверить прочность стеклянных констукций, Виталий Кличко, вместе со своим братом, экс-чемпионом мира по боксу Владимиром несколько раз подпрыгнули. По словам мэра Киева такие нагрузки пол не пугают - 1 квадратный метр такого покрытия выдерживает нагрузку в 1150 кг.

"Стекло, которым обустроили пол смотровых площадок - тоже украинское. Оно - крепкое, я лично испытывал. В Германии же закупили деформационные швы и ванты моста", - подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, строительство пешеходно-велосипедного моста от Владимирской горки до Арки Дружбы народов продолжалось пять месяцев. Длина нового пешеходного моста - почти 212 метров. Новый переход опирается на четыре опоры - две промежуточные, на которых он меняет направление, и две опоры по обе стороны моста. Высота самой высокой опоры 32 метра, самой низкой - 22 метра.

Ранее научный институт засекретил исследование, можно ли строить пешеходно-велосипедный мост Кличко над Владимирским спуском.

Тем временем, накануне открытия "мост Кличко" подорожал еще на 73 миллиона гривень.

Больше новостей о: Виталий Кличко мэр Киева Пешеходно-велосипедный мост

Архив
Новости
Обстрел жилого дома. Фото: Штаб ООС Facebook
Боевики обстреляли жилые дома в Верхнеторецком 15:13
Непогода на западе Украины унесла жизни двух человек 14:45
Последняя рабочая неделя весны начнется с гроз и жары 14:13
Стабильные тарифы на электроэнергию для населения останутся в течение 1,5 года, - Чех 13:40
Братья Кличко испытали на прочность стеклянный пол нового моста 13:29 Видео
больше новостей
Омелян нахамил Зеленскому: ты максимум лифтер, потому что даже кнопки принадлежат не тебе 11:44
Представители 11 поместных православных церквей прибыли к патриарху Кириллу 19:38
Шквалы и град с прояснениями: синоптик дала прогноз на последние весенние выходные и День Киева 06:00 Карта
Раннее старение и повреждение ДНК: Супрун развенчала миф о пользе кислорода 11:17
Настя Каменских и Потап. Фото: realpotap
Потап и Настя Каменских на частном самолете улетели в свадебное путешествие 19:51
больше новостей
Омелян нахамил Зеленскому: ты максимум лифтер, потому что даже кнопки принадлежат не тебе 11:44
НАБУ закрыло дело о незаконном назначении себе премий экс-главой НАПК Корчак 08:16
Скандальный "мост Кличко" подорожал еще на 73 миллиона гривень 18:53
Ракетные испытания в Одесской области. Скриншот:
Видео дня: захватывающие испытания мощных ракетных систем прошли под Одессой 19:39
Общественный люстрационный комитет просит суд уволить Богдана 23:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok