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29 травня 2019, середа, 17:40 16
Політика 2019-05-29T19:30:03+03:00
Українські Новини
Саакашвілі повертається в Україну: пряма трансляція

Саакашвілі повертається в Україну: пряма трансляція

В аеропорту "Бориспіль" на зустріч з екс-головою Одеської ОДА Михайлом Саакашвілі, якому 28 травня президент України Володимир Зеленський повернув українське громадянство, зібралося безліч людей.

Саакашвілі пообіцяв, що повернеться в Україну ввечері 29 травня; сьогодні він отримав в українському посольстві у Варшаву посвідчення особи на повернення в Україну.

"Громадське" веде трансляцію з аеропорту Бориспіль.

Нагадаємо, Путін порадив Зеленському повернути Саакашвілі український паспорт. У Держприкордонслужбі заявили, що підстав для законного в'їзду Саакашвілі в Україну немає.

26 липня 2017 року Петро Порошенко своїм указом припинив українське громадянство Саакашвілі. Пізніше Саакашвілі давав Порошенко термін до другого туру на повернення йому українського громадянства, тоді як проти нього поновили справу в Україні.

У лютому 2018 року Саакашвілі видворили в Польщу як особа, що незаконно прибули з території цієї країни.

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