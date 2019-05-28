Новости дня: Зеленский вернул Украине Саакашвили

Владимир Зеленский не дает скучать украинцам. Вчера вечером все соцсети обговаривали его визит на линию фронта в Станицу Луганскую. И обсуждали в своих лучших традициях – фейсбучных активистов мало интересовало, что Президент там делал и какие распоряжения отдавал. Большинство обговаривало одежду Президента – одни считали отсутствие камуфляжа посылом к скорому миру, а другие критиковали Зе за цвет рубашки, который, по мнению фейсбучных стратегов мог привлечь вражеских снайперов.

И вот сегодня Президент добавил еще больше драйва в и так не скучный украинский политический террариум. Михаил Саакашвили - снова наш соотечественник, Зеленский отменил указ Порошенко о лишении Михо гражданства. И теперь ничего не мешает бывшему грузинскому лидеру вернуться в Украину. Может уже и завтра.

Петру Порошенко стоит приготовиться, снова в эфире могут зазвучать знаменитые "Барыги". Интересна также реакция Арсена Авакова. Будет ли он после такого решения Президента и дальше готов "часто с ним встречаться"? Или горячие кавказские парни уже помирились?

Также Зеленский дал украинское гражданство 5 людям, в том числе и российскому хоккеисту "Донбасса" Александру Костикову. Попросил Борис Колесников?

Секретарем СНБО ожидаемо стал Александр Данилюк. Сомнительно, что он сможет стать таки же центром влияния, как и его предшественник. Не стоит забывать, что полномочия СНБО все-таки носят консультативный характер.

Владимир Гройсман продолжает раскручивать свой собственный политически проект, но симптоматично, что в информационной среде политические новости перебила забавная история об отказе пока еще премьера поделиться секретом своего феноменального похудения. И его можно понять – в случае потери поста премьера и непрохождения в Раду можно будет хорошо зарабатывать на тренингах по избавлению от лишнего веса.

Скандалы вокруг нового велосипедно-пешеходного моста в Киеве продолжаются. Расследователи проекта "Наші гроші" откопали, что земля под мостом, в том числе и участки, где установлены мостовые опоры находится в аренде у застройщика Дмитрия Буряка. В свое время он имел совместную компанию с Игорем Коломойским, но затем партнеры разошлись.

Кто сегодня испытал смешанные чувства, так это брат Мустафы Найема Маси. У него снова украли мотоцикл. Но затем нашли.

Нет стабильности не только в украинской политике. Сюрпризы нам готовит и погода. Сначала будет жарко, потом дожди, а затем – похолодание.

Ну, а если вы устали от постоянного новостного карнавала - посмотрите новый зрелищный снимок галактических просторов, сделанный телескопом Hubble.

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