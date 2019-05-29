Офіційний курс гривні обвалився майже на 30 копійок

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 травня, на 27,72 коп. до 26,6834 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nПопереднього торгового дня НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 травня, на 8,05 коп. до 26,4062 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанку падає другий день поспіль. При цьому після інавгурації Зеленського курс долара впав на 15 копійок, а євро - на 19.\r\nПерший заступник глави Ради НБУ Тимофій Милованов припустив, що Україні доведеться позичати кошти під 30% річних замість нинішніх 8-10% напередодні очікувань нової глобальної кризи і розкритикував дострокові вибори.\r\nУ середу офіційний курс гривні обвалився.