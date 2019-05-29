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29 травня 2019, середа, 15:53 24
Економіка 2019-05-29T17:00:02+03:00
Українські Новини
Офіційний курс гривні обвалився майже на 30 копійок

Офіційний курс гривні обвалився майже на 30 копійок

Гривня.
Гривня.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 травня, на 27,72 коп. до 26,6834 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Попереднього торгового дня НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 травня, на 8,05 коп. до 26,4062 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанку падає другий день поспіль. При цьому після інавгурації Зеленського курс долара впав на 15 копійок, а євро - на 19.

Перший заступник глави Ради НБУ Тимофій Милованов припустив, що Україні доведеться позичати кошти під 30% річних замість нинішніх 8-10% напередодні очікувань нової глобальної кризи і розкритикував дострокові вибори.

У середу офіційний курс гривні обвалився.

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