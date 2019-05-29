Гривна в среду обвалилась: официальный курс валют НБУ

После укрепления на 15 копеек, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 мая, на 8,05 коп. до 26,4062 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 мая, на 14,91 коп. до 26,3257 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3344,2094 100 долларов США 2640,6167 100 швейцарских франков 2626,0691 1000 иен 241,3539 10 российских рублей 4,0915 100 евро 2955,3782

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанке падает второй день подряд. При этом после инаугурации Зеленского курс доллара упал на 15 копеек, а евро - на 19.

Тем временем Национальный банк продолжает скупать валюту и в период с 20 по 24 мая купил на межбанковском валютном рынке 70 млн долларов.

Первый заместитель главы Совета НБУ Тимофей Милованов предположил, что Украине придется занимать средства под 30% годовых вместо нынешних 8-10% в преддверии ожиданий нового глобального кризиса и раскритиковал досрочные выборы.