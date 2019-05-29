Гривна в среду обвалилась: официальный курс валют НБУ

После укрепления на 15 копеек, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 мая, на 8,05 коп. до 26,4062 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 мая, на 14,91 коп. до 26,3257 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3344,2094\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2640,6167\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2626,0691\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n241,3539\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,0915\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2955,3782\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанке падает второй день подряд. При этом после инаугурации Зеленского курс доллара упал на 15 копеек, а евро - на 19.\r\nТем временем Национальный банк продолжает скупать валюту и в период с 20 по 24 мая купил на межбанковском валютном рынке 70 млн долларов.\r\nПервый заместитель главы Совета НБУ Тимофей Милованов предположил, что Украине придется занимать средства под 30% годовых вместо нынешних 8-10% в преддверии ожиданий нового глобального кризиса и раскритиковал досрочные выборы.