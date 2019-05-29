Після "просідання" рубль знову зріс у ціні

У середу, 29 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 29 травня зріс на 2 копійки і становить 3,63 гривень за 10 рублів, а курс продажу підвищився на 1 копійку і становить 4,19 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс рубля в київських обмінниках на 29 травня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,63\r\n4,19\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,99\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,02\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанку падає другий день поспіль. При цьому після інавгурації Зеленського курс долара впав на 15 копійок, а євро - на 19.\r\nПерший заступник глави Ради НБУ Тимофій Милованов припустив, що Україні доведеться позичати кошти під 30% річних замість нинішніх 8-10% напередодні очікувань нової глобальної кризи і розкритикував дострокові вибори.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nТим часом, гривня в середу обвалилася: офіційний курс валют НБУ.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n