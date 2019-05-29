Після "просідання" рубль знову зріс у ціні

У середу, 29 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 29 травня зріс на 2 копійки і становить 3,63 гривень за 10 рублів, а курс продажу підвищився на 1 копійку і становить 4,19 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 29 травня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,63 4,19 Максимальний 3,99 5,00 Мінімальний 2,50 4,02

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанку падає другий день поспіль. При цьому після інавгурації Зеленського курс долара впав на 15 копійок, а євро - на 19.

Перший заступник глави Ради НБУ Тимофій Милованов припустив, що Україні доведеться позичати кошти під 30% річних замість нинішніх 8-10% напередодні очікувань нової глобальної кризи і розкритикував дострокові вибори.