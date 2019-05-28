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28 мая 2019, вторник, 12:33 667
Экономика 2019-05-28T12:33:32+03:00
Українські Новини
После резкого подорожания рубль "просел" в цене

После резкого подорожания рубль "просел" в цене

Рубль. Гривна. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Гривна. Фото: Gorlovka.Today

Во вторник, 28 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 27 мая понизился на 5 копеек и составил 3,61 гривен за 10 рублей, а курс продажи повысился на 1 копейку и составил 4,18 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 28 мая:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,61 4,18
Максимальный 3,99 5,00
Минимальный 2,50 4,02

Как сообщали Українські Новини, во вторник евро резко подешевел.

Тем временем, по данным Всемирного банка, рост экономики в Украине замедлился.

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