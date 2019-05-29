Гривня в середу обвалилася: офіційний курс валют НБУ

Після зміцнення на 15 копійок, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 травня, на 8,05 коп. до 26,4062 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Попереднього торгового дня НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 травня, на 14,91 коп. до 26,3257 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3344,2094 100 доларів США 2640,6167 100 швейцарських франків 2626,0691 1000 ієн 241,3539 10 російських рублів 4,0915 100 євро 2955,3782

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанку падає другий день поспіль. При цьому після інавгурації Зеленського курс долара впав на 15 копійок, а євро - на 19.

Тим часом Національний банк продовжує скуповувати валюту та в період з 20 по 24 травня купив на міжбанківському валютному ринку 70 млн доларів.

Перший заступник глави Ради НБУ Тимофій Милованов припустив, що Україні доведеться позичати кошти під 30% річних замість нинішніх 8-10% напередодні очікувань нової глобальної кризи і розкритикував дострокові вибори.