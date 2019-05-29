Гривня в середу обвалилася: офіційний курс валют НБУ

Після зміцнення на 15 копійок, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 травня, на 8,05 коп. до 26,4062 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nПопереднього торгового дня НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 травня, на 14,91 коп. до 26,3257 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3344,2094\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2640,6167\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2626,0691\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n241,3539\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,0915\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2955,3782\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанку падає другий день поспіль. При цьому після інавгурації Зеленського курс долара впав на 15 копійок, а євро - на 19.\r\nТим часом Національний банк продовжує скуповувати валюту та в період з 20 по 24 травня купив на міжбанківському валютному ринку 70 млн доларів.\r\nПерший заступник глави Ради НБУ Тимофій Милованов припустив, що Україні доведеться позичати кошти під 30% річних замість нинішніх 8-10% напередодні очікувань нової глобальної кризи і розкритикував дострокові вибори.