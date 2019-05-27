Навмисні ушкодження нового пішохідного мосту в Києві почала розслідувати поліція

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження пішохідного мосту між Володимирською гіркою і аркою Дружби народів, який відкрився в неділю, 26 травня, і на якому в той же день тріснуло скло.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби столичної поліції, передають Українські Новини.

"Вчора до поліції надійшло повідомлення про пошкодження скла на пішохідному мосту. На місці події працювали слідчо-оперативні групи головного і територіального управлінь поліції. Зараз правоохоронці перевіряють усі версії та встановлюють осіб, причетних до події. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - сказано в ньому.

При цьому поліція не знайшла підтвердження версії, що скло на мосту було пошкоджено пострілом.

Поліція схиляється до того, що його розбили вандали з хуліганських мотивів.

При цьому поки не виявлено жодного свідка цього злочину.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко заявив, що основне скло на пішохідному мосту не постраждало, тріснула захисна оболонка. Також Кличко переконаний, що скляна підлога на пішохідному мосту лопнув через диверсії.

Раніше брати Клички випробували на міцність скляна підлога нового мосту.