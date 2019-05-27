Ще одне скло пішло тріщинами на скандальному мосту в Києві

На пішохідно-велосипедному мосту між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів, який відкрився в неділю, 26 травня, і на якому того ж дня тріснуло скло, на одному з оглядових майданчиків скло знову пішло тріщинами.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" на сторінці в соцмережі Facebook, опублікувавши відповідне відео.

"Щойно при заміні розбитого скла ще одне скло втомилося", - сказано в повідомленні.

Як повідомляє кореспондент Українських Новин Іван Косякін на своїй сторінці в соцмережі Facebook, станом на 15:30 на мосту міняли скло. Ніхто з відвідувачів не постраждав.

"Політ нормальний. Міст не впав, не хитається. Скло змінюють", - написав журналіст. Заміна скла на велосипедно-пішохідному мосту. Фото: Іван Косякін/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, Кличко заявив, що основне скло на пішохідному мосту не постраждало, тріснула захисна оболонка. Також Кличко переконаний, що скляна підлога на пішохідному мосту лопнув через диверсії.

Раніше брати Клички випробували на міцність скляна підлога нового мосту.