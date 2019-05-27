Ще одне скло пішло тріщинами на скандальному мосту в Києві

На пішохідно-велосипедному мосту між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів, який відкрився в неділю, 26 травня, і на якому того ж дня тріснуло скло, на одному з оглядових майданчиків скло знову пішло тріщинами.\r\nПро це повідомляє "Київ Оперативний" на сторінці в соцмережі Facebook, опублікувавши відповідне відео.\r\n\r\n"Щойно при заміні розбитого скла ще одне скло втомилося", - сказано в повідомленні.\r\n\r\nЯк повідомляє кореспондент Українських Новин Іван Косякін на своїй сторінці в соцмережі Facebook, станом на 15:30 на мосту міняли скло. Ніхто з відвідувачів не постраждав.\r\n\r\n\r\n"Політ нормальний. Міст не впав, не хитається. Скло змінюють", - написав журналіст.\r\nЗаміна скла на велосипедно-пішохідному мосту. Фото: Іван Косякін\/Facebook\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кличко заявив, що основне скло на пішохідному мосту не постраждало, тріснула захисна оболонка. Також Кличко переконаний, що скляна підлога на пішохідному мосту лопнув через диверсії.\r\nРаніше брати Клички випробували на міцність скляна підлога нового мосту.