Київ робить Києвом запах шаурми біля метро, - Зеленський

В День міста, який відзначається в неділю, 26 травня, президент України Володимир Зеленський поздоровив киян зі святом і назвав столицю гордим і суворим місцем, в якому складаються особливі відносини з приїжджими.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Київ не спішить відкривати свої обійми. Він придивляється. Він може перемолоти тебе, а може стати рідним. Потрібна мить, щоб закохатись в це місто. І мить, щоб в ньому розчаруватись. Але у Києва є одна унікальна риса – він точно не залишає байдужим", – написав глава держави.

За його словами, він став киянином у 2003 році.

"Є те, що робить Київ - Києвом. Це запах квітучих лип і шаурми біля метро. Це суботня тиша ранкового Подолу і невтомний гул проспекту Перемоги. Це краєвид із Володимирської гірки, чарівний цвіт каштанів і забудови "непорозуміння". Так, у цього міста не все ідеально, але це робить Київ живим. Не декоративним, а справжнім. За це ми його і любимо", – зауважив Зеленський.

Як повідомлялося, до Дня Києва відкрили скандальний міст з пластику за майже півмільярда.

Киян і гостей очікує насичена програма на День міста. При цьому, багато маршрутів в столиці змінять рух через святкування.

Тим часом, олігарх Ігор Коломойський розповів, як Зеленському зберегти свій рейтинг.