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26 мая 2019, воскресенье, 15:45 532
Политика 2019-05-26T15:47:27+03:00
Українські Новини
Объявить дефолт и не слушать Запад: Коломойский рассказал, как Зеленскому сохранить рейтинг

Объявить дефолт и не слушать Запад: Коломойский рассказал, как Зеленскому сохранить рейтинг

Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Коломойский. Фото: slovoidilo.ua

Олигарх Игорь Коломойский, который недавно вернулся в Украину, выступил за объявление Украиной дефолта, указывая, что надо брать пример с Греции.

Об этом он рассказал в интервью британской газете Financial Times, пишет Громадське.

"По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция", - сказал олигарх.

"Это пример для Украины", - добавил он.

Коломойский также заявил, что если президент Владимир Зеленский будет слушать Запад, то в конце концов, станет "как Порошенко".

"У него будут такие же рейтинги - 5, 10, 15 вместо 73 процентов", - добавил олигарх.

В 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не вернула Международному валютному фонду значительное количество денег кредита.

Как сообщали Українські Новини, Коломойский допускает, что может снова стать совладельцем Приватбанка.

Ранее, 18 апреля, Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.

Тем временем, в совете НБУ заявили о возможном дефолте и финансовом кризисе из-за выборов.

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