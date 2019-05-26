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26 мая 2019, воскресенье, 08:00 326
Афиша 2019-05-26T08:00:02+03:00
Українські Новини
Киев празднует 1537-летие

Киев празднует 1537-летие

В этом году киевляне отметят День города 26 мая. В честь 1537-летия в столице пройдет много праздничных мероприятий, среди которых Всеукраинский велодень и традиционный 27-й Пробег под каштанами.

Пробег под каштанами - это культовое благотворительное событие, которое ежегодно проходит в Киеве во время празднования Дня города. В этом мероприятии принимают участие не только профессиональные велосипедисты и любители, а и люди с инвалидностью, и дети до 7 лет. Желающих привлекают к пляжному футболу, спортивному соревнованию из серии гонок на парусниках или на веслах – регате, городскому турниру по кикбоксингу и другим интересным событиям.

Кроме традиционных развлечений киевлян и гостей города ждут также различные развлечения: экспозиции, лекции, семинары, флешмобы, творческие вечера, конкурсы и фестивали.

Как сообщали Українські Новини, киевлян и гостей ожидает насыщенная программа на выходные 25-26 мая, когда в столице отмечают День города.

При этом, много маршрутов в столице изменят движение из-за празднований.

Источник : Українські новини
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