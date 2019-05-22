День Киева-2019: куда пойти в праздничные дни

Ежегодно в последнее воскресенье мая отмечается День Киева. Торжества в честь праздника столицы длятся не только все выходные, но и растягиваются на куда большее время. О том, какие мероприятия подготовлены для горожан известно от Киевской Городской Государственной Администрации, сообщают Українські Новини.

С 17 по 26 мая

Национальный союз художников Украины устраивает выставку "Художники Киева - родному городу", где представлены как произведения современников, так и ретроспективная часть экспозиции. Культурно-художественный проект можно посетить по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 1-5 (Центральный дом художника).

17 мая в КГГА открылась выставка "Почетные граждане города Киева", которая направлена на распространение информации о выдающихся украинцах, внесших вклад в развитие города. Мероприятие проходит на ул. Крещатик, 36.

Для посещения открыт и международный фестиваль "Киевская неделя искусства", где представлено 20 локаций, 35 галерей со всего мира, 200 художников и более 1000 арт-объектов мировой визуальной культуры. Адрес: ул. Большая Васильковская, 100 (Бизнес-центр "Торонто-Киев").

22 мая

22 мая заканчивается всеукраинский художественный фестиваль "Художественная палитра Киева" в Центральном парке культуры и отдыха (ул. Михаила Грушевского, 5).

Также в 12:00 пройдет торжественная церемония вручения Художественной премии "Киев" в Киевской муниципальной академии по адресу ул. Жилянская, 88.

С 23 по 29 мая

Открывается международный благотворительный фестиваль детско-юношеского творчества "Солнечный каштанчик": 25 мая – Парк "Интернациональный", 26 мая – Национальный музей архитектуры и быта Украины (с. Пирогово), 27 мая – Международный центр культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины (Октябрьский дворец).

24 мая

В Колонном зале Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36) будет проведена церемония награждения победителей IV Кубка Киевского городского главы по шахматам "Хрустальная ладья" среди учащихся учреждений образования города Киева в 2019 году.

Также реализуется Художественный проект "JAZZ KOLO" в Центральном парке культуры и отдыха, Летней эстраде Городского сада (ул. Михаила Грушевского, 5).

С 24 по 26 мая

В парке "Город спорта" (Долобецкий остров) пройдет международный турнир по мини-футболу "Кубок мэра Киева 2019".

Ожидаются международные соревнования по велосипедному спорту "RACE HORIZON PARK" и Кубок Украины по спортивному ориентированию, всеукраинские соревнования "Кубок столицы", международные ранговые соревнования IOF, чемпионат города, посвященный Дню Киева по спортивному ориентированию.

25 мая

На Киевском речном вокзале, причал № 6, ко Дню Киева организована парусная регата.

В Мариинском парке пройдет "Radioday free open air" – молодежный фестиваль электронной музыки.

Фестиваль "Источники Кобзаря" разместиться на "Певчем поле" (ул. Лаврская, 41).

Праздничный концерт с участием DZIDZIO развернется вечером на Контрактовой площади.

25, 26 мая

Фестиваль танцевальной музыки "Киевский бал" с основным посылом "Танцуй!" будет проходить вечерами на Контрактовой площади.

Тематический фестиваль "Страна Франкиана" – это комплекс культурных мероприятий, посвященных памяти И. Франко. Место проведения: Сквер им. Ивана Франко (Площадь Ивана Франко.

Фестиваль архитектуры для детей Archikidz, где под руководством профессиональных архитекторов в течение 3,5 часов дети в возрасте от 7 до 12 лет создают масштабную проектную работу, можно посетить на пер. Лаврский, 7.

С 25 мая по 2 июня

48 Киевский международный кинофестиваль "Молодость" – один из крупнейших кинофорумов Восточной Европы по версии Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), целью которого является содействие развитию молодого профессионального кино. Посещение по билетам в кинотеатрах Киева.

26 мая

В День Киева пройдет 27 Спортивно-благотворительный "Пробег под каштанами".

Стать гостем всеукраинского фестиваля хорового искусства "Песня над Днепром" имени Анатолия Авдеевского можно, посетив "Певчее поле".

Международный турнир по кикбоксингу, посвященный Дню Киева, займет Центральный парк культуры и отдыха, эстраду Крещатого парка (около Арки дружбы народов).

Финал Чемпионат города Киева из семейного спорта пройдет на ул. Крещатик (от ул. Прорезной до ул. Архитектора Городецкого).

Культурно-художественное мероприятие "Space Symphony" Concert/Концерт "Космическая симфония" – концерт легендарной группы "Space" Дидье Маруани в сопровождении симфонического оркестра, который станет подарком для всех жителей и гостей города.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз на неделю с праздничными мероприятиями.