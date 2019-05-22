На выходных в центре Киева ограничат движение

Киевская городская государственная администрация решила ограничить движение транспорта в центре в связи с мероприятиями по случаю Дня столицы и Дня Киева 25-26 мая.\r\nОб этом говорится в распоряжении КГГА, передают Українськi Новини.\r\nЗапланированы ограничения движения транспорта во время фестиваля "Страна Франкиана" на площади имени Ивана Франко до перекрестка с ул. Ольгинской 25 и 26 мая.\r\nТакже 25 мая с 5:30 до 17:30 во время международных соревнований по велосипедному спорту "Race Horizon Park" движение будет ограничено по маршруту: площадь Победы - ул. Победы - разворот возле станции метро "Шулявская" - ул. Победы - площадь Победы.\r\nПерекрытие движения транспорта предусмотрено на площади Ивана Франко до перекрестка с ул. Станиславского во время фестиваля "Страна Франкиана", а также во время международных соревнований по велосипедному спорту "Race Horizon Park" по маршрутам: 25 мая с 5:30 до 17:30 - ул. Крещатик - б-р Тараса Шевченко;\r\n26 мая с 09:30 до 16:00 - ул. Николая Гринченко - ул. Кировоградская - просп. Валерия Лобановского - ул. Андрея Головко - ул. Соломенская - ул. Протасов Яр - ул. Николая Гринченко.\r\nДвижение будет перекрыто также 26 мая с 08:00 до 15:00 во время 27-го спортивно-благотворительного "Пробега под каштанами" по маршруту: Майдан Незалежности - ул. Крещатик - ул. Большая Васильковская - площадь Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Физкультуры - НСК "Олимпийский" - ул. Эспланадная - ул. Бассейная - ул. Крещатик - Майдан Независимости.\r\n25 и 26 мая киевлян и гостей города ждет праздничная программа, которая насчитывает 26 мероприятий.\r\nКроме этого, по случаю празднования Дня Киева состоится концерт группы "Space" Дидье Маруани в сопровождении симфонического оркестра на Контрактовой площади.\r\nРанее Українські Новини сообщали, куда пойти в дни празднования Дня Киева.\r\nТем времеенм, мост на аллее Героев Небесной Сотни закрыт на 3 месяца с 20 мая.