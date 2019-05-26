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26 травня 2019, неділя, 09:18 7
Політика 2019-05-26T09:24:13+03:00
Українські Новини
У Росії не збираються виконувати вимогу Трибуналу про звільнення українських моряків

У Росії не збираються виконувати вимогу Трибуналу про звільнення українських моряків

Полонені моряки. Фото:
Полонені моряки. Фото: "Громадське"

Російські чиновники заявили, що рішення Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою до Росії звільнити моряків Військово-морських сил України, виконувати не потрібно.

Про це повідомляє російське агентство "РІА Новини".

"Якщо суддя високої кваліфікації Міжнародного трибуналу заплутався в паперах і не бачить нічого, крім звинувачень на адресу Росії, для нас його слова і вироки ні гроша не варті", - заявив так званий "депутат Держдуми від Республіки Крим" Руслан Бальбек.

Бальбека підтримав керівник окупаційної "робочої групи з міжнародно-правових питань при постійному представництві Криму при президенті Росії" Олександр Молохов, який заявив, що морський трибунал в Гамбурзі не має права вимагати від Росії звільнити українських військових моряків і повернути кораблі затримані в Чорному морі, тому рішення не потрібно виконувати.

Він аргументує свою точку зору тим, що українські моряки були затримані нібито в Керченській протоці "за порушення держкордону".

Голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства і держбудівництва Андрій Клішас, в свою чергу, теж заявив, що рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права "через інцидент в Керченській протоці" нібито не належить до юрисдикції цього суду і не може бути визнано.

Як повідомляли Українські Новини, Росія відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу у справі про захоплення українських моряків.

Тим часом, Міністерство закордонних справ Росії заявило, що у арбітражу відсутня юрисдикція розглядати інцидент, який стався 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки.

На думку Зеленського, виконання наказу трибуналу ООН стане сигналом про готовність РФ до переговорів про мир з Україною.

В 2018 році 25 листопада військові РФ близько Керченської протоки захопили 2 українських катери і буксир ВМС. Всі 24 українські військові моряки, захоплені біля Керченської протоки, заявили, що є військовополоненими.

Більше новин про: Керченська криза Україна-Росія українські моряки полонені моряки Міжнародний трибунал

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